الأسد الكاميروني يستفيق ويسير ملكًا في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

افتتح الرئيس الكاميروني بول بيا النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، في ملعب ”باول بيا ستاديوم“ في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وحضر مراسم حفل افتتاح البطولة، الرئيس الكاميروني بول بيا وزوجته، الذي يحكم البلاد نحو 40 عاما منذ 6 نوفمبر 1982 وهو أقدم رئيس في العالم، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ غياني إنفانتينيو، ورئيس الاتحاد الأفريقي للعبة، وصامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني وغيرهم من الشخصيات.

وجاء حفل الافتتاح بسيطًا وسط ألعاب وعروض استعراضية، أبرزها ظهور الأسد، والذي تتميز به الكاميرون، حيث ظهر “ الأسد الكاميروني“ فوق سقف الملعب، وهو يستفيق ويمشي ملكاً في حفل الافتتاح.

وسيظهر منتخب الكاميرون ”الأسود“ في المباراة الافتتاحية، للمرة السابعة في تاريخ البطولة، لينفرد بالرقم القياسي، وفض الاشتباك مع منتخب مصر ”الفراعنة“ الذي قص شريط الافتتاح 6 مرات.

وقالت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم إن الفرق المشاركة في البطولة يجب أن تخوض مبارياتها إذا توفر لديها 11 لاعبا غير مصابين بكوفيد-19.

وفي حالة عدم وجود حراس مرمى متاحين في التشكيلة، يجب أن يقف أحد اللاعبين الآخرين في المرمى، طبقا للإرشادات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ”الكاف“.

وقال ”كاف“ في بيان: الفريق الذي لا يتوفر لديه 11 لاعبا على الأقل سيعتبر مهزوما 2-صفر، وفي حالات استثنائية، ستأخذ اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية القرار المناسب.

وأضاف الاتحاد الإفريقي أن الفرق يمكنها إجراء خمسة تغييرات كل مباراة بالإضافة إلى تغيير آخر في حالة وصول المباراة إلى وقت إضافي.

وتم الكشف عن حالات إيجابية لكوفيد-19 في كأس الأمم الإفريقية، بما في ذلك حالات في الجزائر وساحل العاج والمغرب.