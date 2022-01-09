هجرة اللاعبين تمنح قوة إضافية للمنتخبات في كأس أمم أفريقيا

يتسبب التدفق المستمر للاعبين الأفارقة إلى أوروبا في السنوات القليلة الماضية في وجود المزيد من المواهب واللاعبين المميزين في المنتخبات الأفريقية، وسيظهر كثيرون منهم في كأس الأمم الأفريقية.

وعلى مدار آخر 15 نسخة للبطولة القارية، يحدث تزايد مستمر لعدد اللاعبين القادمين من أندية أوروبية لتمثيل المنتخبات الأفريقية.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا https://t.co/kwQCohe2Ml pic.twitter.com/w9Cu0F5HT5 — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وفي كأس الأمم 1992 في السنغال، كان هناك ثلاثة لاعبين فقط ولدوا في أوروبا من بين 12 منتخبا، حيث ولد اثنان في فرنسا ولعبا مع الجزائر، إلى جانب النيجيري الدولي روبن أجبولا المولود في لندن لأب نيجيري وأم إنجليزية.

وفي نسخة 2021 التي تنطلق اليوم الأحد، وبمشاركة 24 منتخبا، وُلد أكثر من 30% من اللاعبين في أوروبا، حيث يبلغ العدد 199 لاعبا إلى جانب لاعب ولد في كندا.

وولد هذا العدد من اللاعبين في دول مختلفة منها الدنمارك والسويد ورومانيا لكن النصيب الأكبر كان لفرنسا بواقع 122 لاعبا، إضافة إلى 21 لاعبا في إسبانيا و16 لاعبا في إنجلترا و12 لاعبا في هولندا.

وتبقى علاقة الجزائر حاملة اللقب بفرنسا قوية حيث ولد 11 لاعبا من المنتخب الوطني في فرنسا.

جمال بلماضي: منتخب الجزائر سيذهب للكاميرون للدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا https://t.co/FCNqEZ2sZ1 pic.twitter.com/PnAn2VHx80 — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

ومن ضمن المميزات الأساسية لوجود لاعبين في الخارج منذ الصغر هو المران في ملاعب عالية الجودة واكتساب الخبرات الكبيرة.

وقال عبدالغني جداوي مدرب الجزائر السابق: ”هناك عدد كبير من المواهب الاستثنائية في الجزائر، لكنهم لا يتلقون نفس المران التأسيسي الذي يتلقاه الذين ولدوا في فرنسا، يفتقر المحليون لشيء نحصل عليه من الذين تأسسوا في مدارس الكرة في أوروبا“.

دفعة كبيرة

هناك 16 لاعبا في غينيا الاستوائية ولدوا في إسبانيا، ما ساعد هذا المنتخب على أن يظهر بشكل أعلى من التوقعات وينجح في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وولد كل لاعبي جزر القمر، باستثناء لاعب واحد، في فرنسا، ولم يكن هذا المنتخب سيملك أي فرصة في التأهل إلى كأس الأمم دون الاعتماد على أبناء المهاجرين إلى مارسيليا وباقي المدن الفرنسية.

ماركا: كأس الأمم الأفريقية كارثة كبرى على أندية أوروبا.. الدوري الإنجليزي الأكثر تضررا https://t.co/bBv44iBid7 pic.twitter.com/5bJzTMnhkI — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وتبحث دائما الدول الأفريقية عن لاعبين لديهم علاقات عائلية تمنحهم فرصة امتلاك جواز السفر واللعب مع المنتخب الوطني.

وهناك عدد من هؤلاء اللاعبين سبق لهم تمثيل منتخبات أوروبية على مستوى الناشئين والشباب، وبعد أن خفف الاتحاد الدولي (الفيفا) قيود تغيير الجنسية، سيظهر بعض اللاعبين في كأس الأمم بالكاميرون رغم واقع اللعب مع منتخب أوروبي للكبار.

ولعب ستيفن كوكر وويلفريد زاها وديا مع إنجلترا، قبل اختيار اللعب مع سيراليون وساحل العاج على الترتيب، وظهر منير الحدادي مع إسبانيا لكنه اختار لاحقا تمثيل المغرب، بينما اختار ميكائيل ديرستام تمثيل غينيا رغم خوض مباراتين مع السويد في 2012.

وهناك ثلاثة منتخبات فقط لا تملك أي لاعب ولد في الخارج هي مصر وأثيوبيا ومالاوي.