كاف يعلن موعد قرعة المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، موعد وتفاصيل قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 22 يناير الجاري في مدينة دوالا في الكاميرون، على هامش بطولة كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تفتتح غدا الأحد.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا https://t.co/kwQCohe2Ml pic.twitter.com/w9Cu0F5HT5 — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة إلى الدور النهائي إلى مستويين، بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ في شهر نوفمبر 2021.

وستلعب المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا، وستجري مباراة الذهاب على أرض المنتخبات ذات التصنيف الأدنى.

ووفقا لتصنيف شهر نوفمبر، فإن توزيع المنتخبات سيكون على النحو التالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا.

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تقام المباريات في نهاية شهر مارس المقبل.

روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب ويدعوهما للعب في آسيا أو أوروبا https://t.co/ORJfSflcp2 pic.twitter.com/jxc5x1ESga — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

كما أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يقام الدور التمهيدي بنظام خروج المغلوب عبر مباريات ذهاب وإياب، تشمل الفرق ذات التصنيف الأدنى، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 21 يناير الجاري موعدًا لإقامة قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2023، في مدينة دوالا بالكاميرون.

كأس أفريقيا 2021

وتتجه الأنظار إلى الكاميرون التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وتم تأجيل البطولة من الصيف الماضي إلى يناير وفبراير 2021؛ بسبب وباء كورونا المستجد.

المحلل التونسي الصادق قحبيش: المنتخب الجزائري منفوخ إعلاميًا وليس المرشح للفوز بأمم أفريقيا (فيديو) https://t.co/2SDiax940T pic.twitter.com/6QUQlChAVX — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

وكان من المقرر في البداية أن تستضيف الكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2019، لكن البطولة نُقلت إلى مصر عندما وجد الكاف أن الكاميرون لم تكن جاهزة لاستضافة الحدث.

وتفتتح البطولة غدا الأحد بمواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو على استاد باول بيا ستاديوم في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب إثيوبيا مع الرأس الأخضر.

وفيما يلي قرعة كأس أمم أفريقيا:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الاستوائية، ساحل العاج.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.