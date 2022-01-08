القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا

تتجه الأنظار إلى الكاميرون التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وتم تأجيل البطولة من الصيف الماضي إلى يناير وفبراير 2021 بسبب وباء كورونا المستجد.

وكان من المقرر في البداية أن تستضيف الكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2019، لكن البطولة نُقلت إلى مصر عندما وجد الكاف أن الكاميرون لم تكن جاهزة لاستضافة الحدث.

وتفتتح البطولة غدا الأحد بمواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو على استاد باول بيا ستاديوم في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، وفي اليوم ذاته يلعب منتخب أثيوبيا مع الرأس الأخضر.

ومن المقرر أن تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية على قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.

روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب ويدعوهما للعب في آسيا أو أوروبا https://t.co/ORJfSflcp2 pic.twitter.com/jxc5x1ESga — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

يشار إلى أن منتخب مصر هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، ثم الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا وحصد اللقب 4 مرات، مقابل 3 ألقاب لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو.

ونال منتخب الجزائر لقب نسخة 2019 بعد فوزه في المباراة النهائية 1/0 على منتخب السنغال على استاد القاهرة الدولي.

الجوائز المالية

ويوم أمس الجمعة أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، زيادة قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إنه تم زيادة الجوائز المالية بقيمة مليون و850 ألف دولار، بحيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار، بزيادة نصف مليون دولار عن النسخة الماضية.

المحلل التونسي الصادق قحبيش: المنتخب الجزائري منفوخ إعلاميًا وليس المرشح للفوز بأمم أفريقيا (فيديو) https://t.co/2SDiax940T pic.twitter.com/6QUQlChAVX — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

في حين من المقرر أن يحصل الوصيف على مليوني و750 ألف دولار، بزيادة ربع مليون دولار، على أن يحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على 2 مليون و200 ألف دولار بزيادة 200 ألف دولار“.

وقرر الكاف أن تحصل الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي على مليون و175 ألف دولار بزيادة 175 ألف دولار.

كما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تطبيق تقنية حكم الفيديو ”VAR“ في جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخ المسابقة، علما أنه تم تطبيق التقنية في النسخة الماضية في مصر بداية من دور ربع النهائي.

شبح فيروس كورونا يخيم على كأس الأمم الأفريقية https://t.co/S3d8fdxL14 pic.twitter.com/7RBJqQNvZj — إرم سبورت (@EremSports) January 8, 2022

وفيما يلي قرعة كأس أمم أفريقيا:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الإستوائية، ساحل العاج.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.