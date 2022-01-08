روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب ويدعوهما للعب في آسيا أو أوروبا

هاجم أسطورة أفريقيا والكاميرون، روجيه ميلا، مصر والمغرب بداعي مساندتهما اقتراح غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا)، بتأجيل كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في بلاده غدا الأحد، بسبب تأخر الانتهاء من تنفيذ المنشآت والاستعداد لتنظيم البطولة، فضلا عن تفشي متحور أوميكرون السريع الانتشار لكوفيد-19.

وقال ميلا، البالغ من العمر 69 عاما، في لقاء حصري مع محطة ”TV5MONDE“ التلفزيونية قبل انطلاق البطولة بلقاء الكاميرون وبوركينا فاسو في الافتتاح، إن ”دول شمال أفريقيا دائما ما تفسد الأمور“.

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وبدأ هجوم ميلا على دول شمال أفريقيا وتحديدا مصر والمغرب عندما قالت له المذيعة ليز لوري إيتيا ”إنه ليس بالضرورة أن تعارض جميع البلاد الأفريقية محاولة رئيس الفيفا إنفانتينو تأجيل كأس الأمم الأفريقية“ ليرد ميلا قائلا: ”من ساند اقتراح الفيفا دول شمال أفريقيا لأنها دائما ما تفسد الأمور! دائما ما يحدثون فوضى“.

وأضاف ”أنا آسف. سأخبرهم هنا بصفتي شقيقهم سواء المغرب أو مصر أو أيا كان، فهذا ليس طبيعيا. إذا لم يكونوا أفارقة دعهم يرحلوا عن القارة واللعب في أوروبا أو آسيا حتى لا يحدثوا فوضى في القارة الأفريقية“.

وتابع ميلا: ”لقد تطوروا دائمًا في القارة الأفريقية. لقد قبلناهم ونجحوا في تحقيق إنجازات، لذلك لا أرى سببا لاستمرارهم اليوم في التحدث بشكل سيئ عن البلدان الأخرى في أفريقيا، فهذا ليس بالأمر الطبيعي“.

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وتأتي تصريحات ميلا بعد تأكيد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي (الكاف) إقامة البطولة في موعدها لينهي مخاوف بشأن تأجيل البطولة المؤجلة بالفعل مرة أخرى.

ويأتي هذا الإعلان بعد اجتماع موتسيبي ورئيس الكاميرون بول بيا بعد مخاوف بشأن مشاكل تنظيمية في البطولة التي تضم 24 منتخبا وعدم اكتمال أعمال البناء في المنشآت وتفشي فيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون السريع الانتشار.

وقال موتسيبي للصحفيين أواخر الشهر الماضي خلال زيارة للكاميرون: ”سأكون هنا في السابع من يناير وسأشاهد مباريات لكرة القدم. سأحضر لمشاهدة المباراة الافتتاحية في التاسع من يناير المقبل بين الكاميرون وبوركينا فاسو. وسأكون أيضا هنا عند تسليم الكأس“.

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وتخشى أندية في أوروبا، حيث يلعب معظم اللاعبين الأفارقة المشاركين في البطولة، من ترتيبات الرعاية الصحية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

وحصلت الكاميرون في البداية على حق استضافة نسخة 2019، لكن البطولة انتقلت إلى مصر نظرا لعدم جاهزية الدولة الواقعة وسط أفريقيا لاستضافتها في الوقت المناسب، ليتقرر بعدها استضافة الكاميرون لنسخة 2021 التي تأجلت لمدة 12 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19.