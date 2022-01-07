المحلل التونسي الصادق قحبيش: المنتخب الجزائري منفوخ إعلاميًا وليس المرشح للفوز بأمم أفريقيا (فيديو)

انتقد المحلل التونسي الصادق قحبيش، منتخب الجزائر واصفًا إياه بـ“المنتخب المنفوخ إعلاميًا“، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

وقال الصادق قحبيش في تصريحات تلفزيونية: ”منتخب ا‏لجزائر ليس المرشح للفوز بأمم أفريقيا، وبالنسبة لي هو منتخب منفوخ إعلاميًا، صحيح أنه فاز في 34 مباراة متتالية ولكنه وصل إلى مرحلة الغرور“.

وأضاف: ”أقول للاعبي المنتخب الجزائري، خاصة مدربهم جمال بلماضي، خففوا قليلًا من التكبر والغرور، ‏الجزائر لا تملك زيكو أو مارادونا حتى يتكبر علينا لاعبوها ومدربهم، ورياض محرز لا يلعب بشكل أساس مع مانشستر سيتي، وبغداد بونجاح ليس في أحسن حالاته، وما يعول عليه في منتخب الجزائر هو سعيد بن رحمة، وهو أفضل لاعبيه في وست هام يونايتد“.

وتابع: ”بالنسبة لي أرشح ‏السنغال، وكوت ديفوار، والكاميرون، للوصول إلى الأدوار النهائية والفوز بالبطولة“.

ويدخل ”محاربو الصحراء“ بطولة أمم أفريقيا منتعشين بالتتويج ببطولة كأس العرب، كما أنهم يستهدفون الدفاع عن اللقب الذي حصدوه، العام 2019، في مصر على حساب السنغال، بهدف سجله المهاجم بغداد بونجاح.

وكان هذا اللقب هو الثاني في تاريخ المنتخب الجزائري، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد نسخة 1990.

ويقترب منتخب الجزائر، من تجاوز رقم إيطاليا القياسي (37 مباراة دون خسارة)، وتصدر قائمة المنتخبات التي حققت أطول سلسلة مباريات دون التعرض للهزيمة، وقد تحطم الجزائر هذا الرقم خلال مشاركتها في نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق، الأحد المقبل، في الكاميرون.

وأوقعت قرعة البطولة القارية، ”محاربي الصحراء“ في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات: سيراليون، وكوت ديفوار، وغينيا الاستوائية.

فيما يقع المنتخب التونسي في المجموعة السادسة، إلى جانب: مالي، وموريتانيا، وجامبيا.

وقدم منتخب تونس أداءً جيدًا في بطولة كأس العرب، 2021، ووصل إلى المباراة النهائية التي خسر فيها أمام نظيره الجزائري بهدفين نظيفين دون رد بعد التمديد.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن استدعاء عصام الجبالي، لاعب أودنسه الدنماركي، لتعويض غياب فراس بالعربي لاعب عجمان الإماراتي عن صفوف المنتخب، بسبب الإصابة، وذلك استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

وقبل إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركين في النهائيات، كان المدرب منذر الكبير قد اضطر إلى التخلي عن اللاعبين الفرجاني ساسي، ووجدي كشريدة، وسعد بقير، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، وبعد إرسال القائمة إلى الكاف، أصيب نجم الفريق يوسف المساكني بفيروس كورونا، ولحق به المهاجم سيف الدين الجزيري هداف بطولة كأس العرب التي احتضنتها قطر في ديسمبر الماضي، وبدأ اللاعبان الخضوع للحجر الصحي.