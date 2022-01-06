رياض محرز يتزوج تايلور وارد على الشريعة الإسلامية قبل أمم أفريقيا

احتفل رياض محرز قائد الجزائر وجناح مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بزواجه من خطيبته عارضة الأزياء ”تايلور وارد“ قبل مشاركته في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون يوم الأحد المقبل.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن محرز وزوجته ارتدوا ملابس بيضاء بالكامل وتم عقد قرانهما بموجب الشريعة الإسلامية وقد رددت تايلور ومحرز كلمة ”قبول“ ثلاث مرات خلف المأذون الذي عقد القران وقد وقعا على وثيقة الزواج.

وقالت مصادر مطلعة إن محرز البالغ عمره 30 عاما وتايلور 23 عاما سيقيمان مراسم أخرى للزفاف في المملكة المتحدة حتى يصبح الزواج قانونيا في البلاد.

وأوضح مصدر للصحيفة: ”رياض وتايلور متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج التي أقيمت أواخر العام الماضي. بالنسبة لهما كزوجين كان من المهم اتباع تقاليد دينه الإسلامي“.

وأضاف: ”كان الحفل قصيرًا ولكنه رائعا وسيستعدان لحفل اخر وسيكون الحدث الرئيسي إلى حد كبير. تيلور ورياض متحمسون للغاية وفي حالة حب“.

وكشفت الصحيفة حصريًا أن الزوجين تمت خطبتهما في يونيو/حزيران من العام الماضي بعد 16 شهرًا من الصداقة، حيث جلس محرز على ركبته وقدم لتايلور خاتما قيمته 400 ألف جنيه إسترليني خلال عطلة في جزيرة ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور دوان وارد نجمة تلفزيون الواقع البالغ عمرها 47 عامًا ، ولاعب كرة القدم السابق آشلي وارد البالغ عمره 51 عامًا.

وانضم إليهما أصدقاء مقربون لتناول طعام الغداء وقدم رياض عرضه بخطبة تايلور بعد تناول الطعام وقد وافقت وكذلك والديها.

واشترى رياض وتايلور معًا منزلاً بقيمة مليوني جنيه إسترليني في شيشاير في مدينة مانشستر العام الماضي.

وكان محرز قائد الجزائر متزوجًا لمدة ست سنوات من والدة ابنتيه ريتا جوهال البالغ عمرها 29 عامًا.

وسيقود محرز منتخب بلاده للدفاع عن لقبه في كأس الأمم الافريقية عندما يبدأ مشواره بالبطولة بمواجهة سيراليون ضمن المجموعة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي كوت ديفوار مع غينيا الاستوائية في المجموعة ذاتها.

وولد أفضل لاعب في أفريقيا عام 2016 في فرنسا لأب من الجزائر واستدعاه المنتخب للمشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل، وشارك في ثلاث نسخ لكأس الأمم الافريقية منذ ذلك الحين وقاد الجزائر للقب في 2019.

ولعب دورا كبيرا في فوز ليستر سيتي المفاجئ بالدوري الإنجليزي في 2016 ونال لقب الدوري في مناسبتين بعد ذلك مع مانشستر سيتي المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.