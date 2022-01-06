تضم تونس وموريتانيا.. الجماعات المسلحة تهدد منتخبات المجموعة السادسة في أمم أفريقيا بالكاميرون

تستعد الكاميرون لانطلاقة نهائيات أمم أفريقيا، يوم الأحد القادم 9 كانون الثاني/ يناير، وتستمر لغاية 6 شباط / فبراير القادم، وتواجه النهائيات عدة تهديدات متنوعة من انتشار فيروس كورونا، إلى تهديد الجماعات المسلحة والإرهابية في المنطقة.

وتعيش مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي في الكاميرون منذ 4 سنوات على وقع مواجهات دامية بين السكان الناطقين بالإنجليزية والحكومة، ويعتبر السكان الناطقون بالإنجليزية أقلية، لكنهم أغلبية في المناطق الغربية وتطالب بالاستقلال.

وأدت المواجهات والعمليات الانفجارية لوفاة 3500 شخص وترحيل أزيد من 700 ألف شخص من الغرب الكاميروني؛ بسبب الأحداث الدامية وغياب الأمن والاستقرار.

ووعدت مجموعات مسلحة بتعطيل نهائيات أمم أفريقيا، ووجهت بالفعل رسائل تهديد لمنتخبات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات تونس وغامبيا ومالي وموريتانيا، وتُجرى لقاءاتها في مدينة لمبي، وتتدرب في بويا المنتجع السياحي وعاصمة المنطقة الجنوبية الغربية في الكاميرون، وهي منطقة صراع.

وأكد بليز تشامانجو رئيس منظمة “ Human Is Right “ لوكالة فرانس بريس أن التهديدات خطيرة للغاية، وحدث انفجار الأربعاء في لمبي، وهي رسالة سريعة.

ولمواجهة تهديدات المجموعات المسلحة قامت الحكومة الكاميرونية بتعزيز الأمن في لمبي وبويا بوحدات عسكرية مسلحة تجوب المنطقة، وتقوم بالتفتيش واعتقالات كبيرة في صفوف المشتبه بهم.

وكان الرئيس الكاميروني بول بيا، الذي يبلغ من العمر 88 سنة، ويحكم البلد منذ 39 سنة، قد أكد في خطاب بث على شاشات التلفزيون أن عدة أعضاء من الجماعات المسلحة تواصل الاستسلام، لكن الجماعات تواصل القيام بأعمال إجرامية من خلال العبوات الناسفة وقتل السكان العزل.

وعكس المناطق التي تعرف صراعا بين الحكومة والمتمردين، فمدن ياوندي العاصمة ودوالا العاصمة الاقتصادية يبقى الوضع أفضل، ولم تقم الحكومة بإجراءات أمنية مشددة، ولم تنشر الجيش في شوارع المدن، عكس المناطق ذات الأغلبية الناطقة بالإنجليزية التي تطالب بالانفصال.

لكن ليس الجماعات المسلحة التي تطالب بالانفصال وحدها التي تهدد نهائيات أمم إفريقيا، ففي أقصى الشمال هناك تهديد لجماعة بوكو حرام، التي كانت تهدد المنطقة، لكن عملياتها تراجعت بشدة منذ مقتل أبو بكر شيكاو زعيم الجماعة في أيار/ مايو 2021.