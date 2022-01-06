انضم للجزيري والمساكني.. إصابة حنبعل المجبري نجم المنتخب التونسي بفيروس كورونا

أثبتت اختبارات فيروس كوفيد التي أجريت على لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم حنبعل المجبري، اليوم الخميس، أنه مصاب بفيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد التونسي بيانًا قال فيه: ”كشفت الفحوصات التي خضع لها اللاعب حنبعل المجبري عن إصابته بفيروس كورونا، وسيخضع حنبعل إلى العزل الصحي، على أن يلتحق بالمنتخب الوطني في الكاميرون مباشرة بعد تماثله للشفاء“.

وتم الإعلان عن إصابة حنبعل المجبري بكورونا، قبل ساعات فقط من سفر المنتخب التونسي للكاميرون غدا؛ للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتمنع قوانين بطولة كأس أفريقيا الحالية تغيير اللاعبين، باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021.

ولا تتضمن قوانين هذه البطولة ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر /كانون الأول 2021، حتى في حال إصابته بالكوفيد، خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا بدلا عن 23، كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات.

وسبق أن أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم إصابة اللاعبين يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري بفيروس كورونا.

إصابة سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب تونس https://t.co/hGGZFJGew3 pic.twitter.com/tGDeLYlumL — إرم سبورت (@EremSports) January 4, 2022

يذكر أن تفشي فيروس كورونا أثّر على استعداد المنتخبات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق في الكاميرون، يوم الأحد المقبل، مع ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس بين صفوف بعض المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتسببت العدوى في تأجيل سفر منتخب السنغال إلى الكاميرون، بينما يتوقع غياب بعض اللاعبين عن تشكيلة منتخب بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية أمام الكاميرون لنفس السبب أيضًا.

وأبلغت جزر الرأس الأخضر عن ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس، بينما اضطرت ساحل العاج إلى إلغاء مباراة ودية ثانية استعدادًا للبطولة القارية خلال معسكرها التدريبي في مدينة جدة السعودية.

واكتملت صفوف منتخب الكاميرون صاحب الضيافة بعد عودة اللاعبين المصابين من الحجر الصحي.

ووصل منتخب بوركينا فاسو إلى عاصمة الكاميرون ”ياوندي“ بعد أن ترك 3 من لاعبيه في الحجر الصحي في أبوظبي، استعدادًا لمواجهة الكاميرون في الافتتاح، يوم الأحد المقبل.

وقال مسؤول إن اللاعبين الثلاثة: إيسوفو دايو، ودرامان نيكيما، وكيليان نيكيما، سينضمون إلى التشكيلة في قت لاحق بعد تأكيد تعافيهم، ومن شبه المؤكد عدم مشاركة أي منهم في مباراة الأحد المقبل.

كما يغيب 3 لاعبين؛ بسبب وجودهم في العزل في مدينة جدة السعودية، عن تشكيلة منتخب مالاوي التي توجهت إلى الكاميرون، وسيخضعون لفحص جديد.

وقال بيان لاتحاد مالاوي لكرة القدم إنه سيسمح للاعبين الثلاثة، المدافع مارك فوديا ولاعب الوسط تشارلز بترو، والمهاجم ريتشارد مبولو، بالسفر للكاميرون، غدا الجمعة، إذا جاءت نتيجة فحوصهم سلبية.

وقال الاتحاد السنغالي إن سفر المنتخب الوطني للكاميرون تأجل، اليوم، بسبب إصابة لاعبي الوسط بابي ماتار سار، ونامباليس مندي، والمهاجم مامي بابا تيام بالفيروس.

وقال الأمين العام للاتحاد” فيكتور سيه سيسي إن ”6 أعضاء في الطاقم المعاون أصيبوا أيضًا.

وقال منتخب جزر الرأس الأخضر إن المدرب بوبيستا أصيب بالفيروس، وإنه يخضع للعزل.