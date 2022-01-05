العرب في كأس الأمم الأفريقية: الجزائر تحلم بإنجاز استثنائي ومصر وتونس والمغرب يطاردون لقبا غائبا

تنطلق يوم الأحد المقبل منافسات النسخة رقم 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وتشهد النسخة القادمة مشاركة 7 منتخبات عربية هي الجزائر حامل اللقب وتونس والمغرب ومصر والسودان وموريتانيا وجزر القمر.

وترصد (إرم نيوز) في هذا التقرير أبرز طموحات وأهداف المنتخبات العربية السبعة في كأس الأمم الأفريقية:

إنجاز استثنائي للجزائر

يحلم منتخب الجزائر بإنجاز استثنائي بالتتويج للمرة الثانية على التوالي بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد أن اعتلى عرش القارة السمراء عام 2019 في آخر نسخة للكان.

وحقق منتخب الجزائر البطولة القارية مرتين سابقتين الأولى عام 1990 والثانية عام 2019 ولكن محاربي الصحراء بقيادة المدير الفني جمال بلماضي يعيشون أفضل لحظاتهم الكروية ولم يعرفوا طعم الهزيمة منذ الخسارة أمام بنين يوم 16 أكتوبر 2018 بنتيجة 1-0 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتبدو القائمة المستدعاة من جانب بلماضي لخوض البطولة كتيبة من النجوم المميزين في أغلب المراكز خاصة في الجانب الهجومي الذي يضم رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والجناح الأيمن الموهوب بجانب سعيد بن رحمة جناح وست هام الإنجليزي بخلاف يوسف بلايلي وآدم وناس مع رأسي الحربة إسلام سليماني وبغداد بونجاح.

ويراهن بلماضي على قوة خط الوسط أيضا، خاصة مع وجود اللاعب صاحب المجهود الوافر إسماعيل بن ناصر بجانب رامز زروقي الناشط في الدوري الهولندي مع عناصر الخبرة المتمثلة في سفيان فيغولي وياسين براهيمي.

ويقود الدفاع الجزائري عيسى ماندي مدافع فياريال الإسباني ورامي بنسبعيني لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني والظهير الأيمن يوسف عطال بجانب بعض عناصر الخبرة مثل جمال بلعمري.

وحاول بلماضي تجديد دماء محاربي الصحراء ببعض العناصر الباحثة عن التألق على رأسها محمد أمين توجاي وعبد القادر بدران وحسين بن عيادة وإلياس شيتي.

بدأ العد التنازلي على أمم أفريقيا 🏆

برأيك.. هل سيفعلها منتخب الجزائر من جديد؟! 🇩🇿💪🏼 pic.twitter.com/dTDLLYAXsS — إرم سبورت (@EremSports) January 4, 2022

وقال نبيل نجيز مدرب فريق مولودية الجزائر الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن منتخب بلاده قادر على الحفاظ على اللقب القاري رغم صعوبة المهمة.

وأوضح أن المنتخب الجزائري لديه استقرار فني بالإبقاء على بلماضي وأغلب عناصر القوام الرئيسي لمحاربي الصحراء مع تجديد الدماء ببعض العناصر المميزة والواعدة.

وأشار إلى أن منتخب الجزائر عليه أن ينسى كونه بطل القارة ويلعب للفوز بكل مبارياته من أجل التتويج في النهاية.

لقب غائب

في المقابل، تبحث 3 منتخبات عربية عن استعادة اللقب الأفريقي الغائب وعلى رأسها منتخب مصر الأكثر تتويجاً بهذه البطولة برصيد 7 مرات ولكن آخر لقب للفراعنة كان عام 2010.

ويسعى منتخب مصر مع مدربه البرتغالي كارلوس كيروش عن استعادة العرش الأفريقي الغائب خاصة أن الفراعنة لديهم أحد أفضل نجوم الكرة العالمية محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول.

وحاول كيروش إعادة ترتيب أوراق الفراعنة سواء بتغيير طريقة اللعب إلى 4-3-3 بجانب منح الفرصة لبعض العناصر الموهوبة الواعدة من بينها عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني والاستعانة ببعض عناصر المنتخب الأولمبي بطل القارة تحت 23 عاماً مثل أكرم توفيق وأحمد أبو الفتوح ورمضان صبحي.

وقال علاء نبيل مساعد الراحل محمود الجوهري المتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 1998 لـ“إرم نيوز“ إن منتخب مصر لا يقدم مستويات مطمئنة في الفترة الأخيرة حتى في ظهوره ببطولة كأس العرب.

وأوضح أن منتخب مصر تنقصه العديد من الأمور الفنية والتكتيكية مع ضيق الوقت وتوالي المباريات ولكن يبقى اسم وتاريخ الفراعنة يجعل البحث عن البطولة من أهم أهداف الجهاز الفني.

وينطبق نفس الأمر على منتخب تونس الذي توج باللقب مرة وحيدة في نسخة 2004 على أرضه ويتطلع لتحقيق البطولة مراهنا على خبرات لاعبيه في القائمة التي استدعاها المدير الفني منذر الكبير.

ورغم استبعاد فرجاني ساسي من قائمة منتخب تونس إلا أن رهان نسور قرطاج يرتكز على قدرات المهاجم وهبي الخزري نجم سانت إيتيان الفرنسي بجانب صعود نجم بعض اللاعبين الموهوبين مثل حنبعل المجبري نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الصاعد ومحمد علي بن رمضان نجم الترجي التونسي.

وقال وسام العابدي مدافع منتخب تونس الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب التونسي قدم مستويات طيبة في بطولة كأس العرب وهناك تناغم مع طريقة المدرب منذر الكبير ولكن تبقى علامة استفهام حول استبعاد فرجاني ساسي.

وأشار إلى أن المنتخب التونسي لديه بالفعل أوراق هجومية مميزة كما أن حنبعل المجبري له لمسات مميزة في الجانب الهجومي ويحتاج فقط المنتخب التونسي لصناعة واستغلال الفرص الهجومية بشكل أكبر والفاعلية.

فرجاني ساسي خارج قائمة منتخب تونس 🇹🇳 النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية. pic.twitter.com/48igW2KuwC — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

حلم المغرب

ويحلم أيضاً منتخب المغرب لتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب طويل منذ التتويج الوحيد عام 1976.

واستعان أسود الأطلس بخبرات المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش من أجل تطوير أدائه بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد الذي فشل في تحقيق اللقب القاري مرتين عامي 2017 و2019.

ودارت أزمات حول منتخب المغرب خاصة بعد أن رفض عبد الصمد الزلزولي نجم برشلونة الإسباني الانضمام لقائمة أسود الأطلس في البطولة القارية.

ويضع منتخب المغرب رهانه على تواجد العديد من النجوم الموهوبين في قائمته خاصة سفيان بوفال ويوسف الناصيري والحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي ومنير الحدادي.

وقال محمد سهيل نجم الوداد المغربي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب المغربي لديه قدرات هجومية تساعده على تحقيق نتائج مميزة، مؤكداً أن الجماعية فقط بحاجة للتطور في أداء أسود الأطلس.

وأوضح أن منتخب المغرب بحاجة للاستفادة من كافة لاعبيه وتوظيفهم بالشكل المناسب لصالح الفريق بصفة عامة.

بعد أزمة غيابه عن أمم أفريقيا.. من الخاسر عبدالصمد الزلزولي أم منتخب المغرب؟ https://t.co/IuHVM5NfnA pic.twitter.com/YEdj3s79Dy — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

موريتانيا والبحث عن مفاجأة

يخوض منتخب موريتانيا كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره في نسخة 2019 الماضية.

ويبحث منتخب موريتانيا عن تحقيق مفاجأة بقيادة مدربه الفرنسي ديديه جوميز الذي يملك خبرات في مشواره التدريبي نتيجة لعمله في الأندية الأفريقية وآخرها سيمبا التنزاني الذي قاده للوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وحاول جوميز تجديد دماء منتخب موريتانيا وضم عناصر تلعب في أوروبا مثل أبوبكر كمارا مهاجم آريس اليوناني وعمر كمارا الذي يلعب في الدوري البلغاري وبابي إيبنو با مهاجم لوهافر الفرنسي.

موريتانيا تستدعي اللاعب "بيات لكويري" صاحب الـ16 عامًا لقائمة أمم أفريقيا https://t.co/rJpAIE2exF pic.twitter.com/wzOgf4NHKn — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

جزر القمر.. والظهور الأول

يظهر منتخب جزر القمر لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية بقيادة المدير الفني أمير عبده.

ويتطلع منتخب جزر القمر لتقديم مستويات مميزة في أول مشاركة له في البطولة القارية خاصة أنه ظهر بأداء جيد في التصفيات وتعادل مع مصر.