استمرار تأثير فيروس كورونا على المنتخبات قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا

يستمر تأثير تفشي فيروس كورونا على استعداد المنتخبات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تنطلق في الكاميرون، يوم الأحد المقبل، مع ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس بين صفوف بعض المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتسببت العدوى بتأجيل سفر منتخب السنغال إلى الكاميرون، بينما يتوقع غياب بعض اللاعبين عن تشكيلة منتخب بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية أمام الكاميرون لنفس السبب أيضًا.

وأبلغت جزر الرأس الأخضر، وتونس، عن ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس، بينما اضطرت ساحل العاج إلى إلغاء مباراة ودية ثانية استعدادًا للبطولة القارية خلال معسكرها التدريبي في مدينة جدة السعودية.

واكتملت صفوف منتخب الكاميرون صاحب الضيافة بعد عودة اللاعبين المصابين من الحجر الصحي.

ووصل منتخب بوركينا فاسو إلى ياوندي بعد أن ترك 3 من لاعبيه في الحجر الصحي في أبوظبي استعدادًا لمواجهة الكاميرون في الافتتاح، يوم الأحد المقبل.

وقال مسؤول إن اللاعبين الثلاثة: إيسوفو دايو، ودرامان نيكيما، وكيليان نيكيما، سينضمون إلى التشكيلة وفي قت لاحق بعد تأكيد تعافيهم، ومن شبه المؤكد عدم مشاركة أي منهم في مباراة الأحد المقبل.

كما يغيب 3 لاعبين بسبب وجودهم في العزل في مدينة جدة السعودية عن تشكيلة منتخب مالاوي التي توجهت، اليوم، إلى الكاميرون، وسيخضعون لفحص جديد، غدًا الخميس.

وقال بيان لاتحاد مالاوي لكرة القدم إنه سيسمح للاعبين الثلاثة المدافع مارك فوديا ولاعب الوسط، وتشارلز بترو، والمهاجم ريتشارد مبولو، بالسفر للكاميرون، بعد غدٍ الجمعة، إذا جاءت نتيجة فحوصهم سلبية.

وقال الاتحاد السنغالي إن سفر المنتخب الوطني للكاميرون تأجل، اليوم، بسبب إصابة لاعبي الوسط بابي ماتار سار، ونامباليس مندي، والمهاجم مامي بابا تيام بالفيروس.

وقال الأمين العام للاتحاد ”فيكتور سيه سيسي إن ”6 أعضاء في الطاقم المعاون أصيبوا أيضًا.

وقال منتخب جزر الرأس الأخضر إن المدرب بوبيستا أصيب بالفيروس، وإنه يخضع للعزل قبل سفر الفريق المقرر، غدًا الخميس.

وواجهت استعدادات الرأس الأخضر للبطولة صعوبات كبيرة بعد ظهور 21 نتيجة إيجابية في صفوف اللاعبين والطاقم المعاون، بينما قال بيان للاتحاد المحلي للعبة إن 5 لاعبين عادوا بالفعل للتدريبات، بينما يخضع 3 للعزل، وجاءت نتائج 8 إيجابية دون ظهور أي أعراض.

وعاد المدافع مايكل نجادو نجادجي، ولاعب الوسط بيير كوندي مالونج، لتدريبات الكاميرون بعد تعافيهما من الفيروس.

وقالت تقارير إعلامية تونسية إن قائد المنتخب الوطني يوسف المساكني، والمهاجم سيف الدين الجزيري، أصيبا بالفيروس أيضًا.

وألغيت مباراة ودية بين ساحل العاج ومالي في جدة بالسعودية بسبب ظهور حالات إيجابية في معسكر ساحل العاج.