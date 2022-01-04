إصابة سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب تونس

تعرض سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك المصري للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجده في معسكر المنتخب التونسي، الذي يستعد لمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا قال فيه: ”أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب سيف الدين الجزيري أنها إيجابية“.

وأضاف: ”قوانين ولوائح كأس أفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد إمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بالكوفيد، خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات“.

إصابة الجزيري جاءت بعد أيام قليلة من تعرض زميله وهداف المنتخب التونسي الأول يوسف المساكني لفيروس كورونا، قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

وقال الاتحاد في بيان: ”أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب يوسف المساكني في قطر أن نتيجة التحليل الصادرة بتاريخ 2 يناير 2022 إيجابية، علما أن المساكني شارك يوم 30 ديسمبر 2021 في مقابلة رسمية مع فريقه ضمن البطولة القطرية“.

منتخب تونس يستهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء 12 يناير 2022، بمواجهة منتخب مالي في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وبعد مواجهة مالي يواجه منتخب تونس منافسه موريتانيا، يوم 16 يناير، ثم غامبيا يوم 20 يناير.

وسبق أن نال منتخب تونس بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة، وكانت في العام 2004 عندما استضافت البطولة.