إصابة التونسي يوسف المساكني بفيروس كورونا

أصيب المهاجم التونسي يوسف المساكني لاعب المنتخب الأول بفيروس كورونا قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير.

وبحسب حساب الاتحاد التونسي لكرة القدم على موقع ”فيسبوك“، فإن يوسف المساكني أصيب بفيروس كورونا، اليوم الإثنين، علما أن منتخب تونس يستهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء 12 يناير 2022، بمواجهة منتخب مالي في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي: ”أثبتت اختبارات كوفيد التي أجريت على اللاعب يوسف المساكني بقطر، أن نتيجة التحليل الصادرة بتاريخ 2 يناير 2022 إيجابية، علما أن اللاعب يوسف المساكني قد شارك يوم 30 ديسمبر 2021 في مقابلة رسمية مع فريقه ضمن البطولة القطرية.

وأضاف: ”علما أن قوانين ولوائح كأس أفريقيا الحالية لا تسمح بالتغيير حاليا باعتبار أن عملية تسجيل اللاعبين قد وقع غلقها بتاريخ 30 ديسمبر 2021، إضافة إلى أن اللوائح والقوانين الحالية لا تشمل ما يفيد بإمكانية تغيير لاعب بعد تاريخ 30 ديسمبر 2021 حتى في صورة إصابته بالكوفيد، خاصة في ظل تمكين كل المنتخبات من تسجيل 28 لاعبا عوضا عن 23 كما هو معمول به سابقا في كل المسابقات“.

وبعد مواجهة مالي، يوم 12 يناير، يواجه منتخب تونس منافسه موريتانيا، يوم 16 يناير، ثم غامبيا يوم 20 يناير.

إلغاء تدريب المنتخب التونسي بعد انقطاع الكهرباء عن الملعب (صور) https://t.co/nDCCpE8RF2 pic.twitter.com/Kso4e49yoX — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وسبق أن نال منتخب تونس بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكانت في العام 2004 عندما استضافت البطولة.

وفيما يلي قائمة منتخب تونس لكأس أفريقيا:

حراس المرمى:

فاروق بن مصطفى (الترجي) والبشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) وعلي الجمل (النجم الساحلي) وأيمن دحمان (الصفاقسي).

المدافعون:

منتصر الطالبي (روبين كازان الروسي) وبلال العيفة (الأفريقي) وديلان برون (ميتز الفرنسي) وعمر الرقيق (آرسنال الإنجليزي) وأسامة الحدادي (ملطية سبور التركي) ومحمد دراجر (نوتنجهام فورست الإنجليزي) ومحمد أمين بن حميدة (الترجي) وحمزة المثلوثي (الزمالك المصري) وعلي معلول (الأهلي المصري) وعلي العابدي (كاين الفرنسي).

لاعبو الوسط:

محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي) وعيسى العيدوني (فولونتاري الروماني) وإلياس السخيري (كولونيا الألماني) ووهبي الخزري (سانت إيتيين الفرنسي) ونعيم السليطي (الاتفاق السعودي) وحنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وأنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي) وسيف الدين الخاوي (كليرمون الفرنسي) وحمزة رفيعة (ستاندارد لييغ البلجيكي) وفراس بالعربي (عجمان الإماراتي) ويوسف المساكني (العربي القطري).

المهاجمون:

سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري) ويوهان توزجار (تروا الفرنسي).