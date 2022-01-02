إلغاء تدريب المنتخب التونسي بعد انقطاع الكهرباء عن الملعب (صور)

توقفت الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي اليوم الأحد، بعد وقت قصير من بدايتها، بسبب انقطاع التيار الكهربائي على ملعب التمارين في رادس، خلال استعداد ”النسور“ لكأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها الكاميرون في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيان قال فيه إن الحصة التدريبية والتي كان مقررا لها مساء اليوم، توقفت بعد انقطاع تيار الكهرباء عن ملعب التدريب في مدينة رادس، وهو الملعب الذي يحتضن تحضيرات نسور قرطاج لكأس أمم أفريقيا.

وانتظر لاعبو المنتخب التونسي وقتا طويلا لمواصلة التدريبات على أمل عودة الإنارة إلى الملعب ولكن دون فائدة.

وبعد الانتظار لفترة طويلة وجد الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة منذر الكبير نفسه مجبرا على إلغاء التمارين والعودة إلى مقرّ الإقامة.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة تضم مالي وموريتانيا وجامبيا.

وضمت القائمة النهائية 28 لاعبا وغاب عنها كل فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري وحارس المرمى معز حسن ومحترف أبها السعودي سعد بقير وكذلك فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز.

وقد شهدت القائمة النهائية تواجد ثلاثي الدوري المصري علي معلول لاعب الأهلي وحمزة المثلوثي لاعب الزمالك وزميله سيف الدين الجزيري

وجاءت قائمة منتخب تونس النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – البشير بن سعيد – أيمن دحمان – علي الجمل

الدفاع: ديلان برون – منتصر طالبي – بلال العيفة – أسامة حدادي – عمر الرقيق – محمد دراجر – محمد أمين بن حميدة – حمزة المثلوثي – علي معلول.

الوسط: علي العابدي – محمد علي بن رمضان – عيسي العيدوني – إلياس سخيري – غيلان شعلالي – سيف الدين خاوي – أنيس بن سليمان – يوهان توزجار – حنبعل المجبري.

الهجوم: وهبي الخزري – نعيم سليتي – حمزة رفيع – سيف الدين الجزيري – يوسف المساكني – فراس بن عربي.