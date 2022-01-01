اتحاد الكرة الجزائري يعلن عن استيائه من منتخب جامبيا بعد إلغاء ودية الفريقين

أعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن استيائه من قرار نظيره الجامبي، بعدما ألغى ودية المنتخبين، قبل إجرائها بساعات قليلة، مهددًا باتخاذ الخطوات اللازمة ضده.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الجزائري وديته الأولى خلال معسكره بالعاصمة القطرية الدوحة، ضد منتخب جامبيا في إطار استعداداته لنهائيات كأس أمم أفريقيا، اليوم السبت.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي: ”رغم كل الجهود التي بذلها الاتحاد الجزائري والمنظمون، فإن المباراة الودية التمهيدية لكأس أمم أفريقيا بين الجزائر وجامبيا، المقررة، اليوم السبت، لن تقام في نهاية المطاف“.

وأضاف البيان أن الفريق الجامبي قرر إلغاء هذه المباراة من جانب واحد، وقبل ساعات قليلة من موعدها المحدد، بحجة أن هذا اللقاء سيشهد غياب حارس مرمى هذا الأخير.

وتابع: ”يستنكر الاتحاد الجزائري هذا الموقف، الذي يظهر نقصًا كبيرًا في الاحتراف والاحترام تجاه الأطراف التي وضعت كل شيء في مكانه لإنجاح هذه المباراة التحضيرية، في بلد شقيق، من خلال الاتحاد القطري لكرة القدم، الذي لم يتردد بتقديم كل المساعدة والتسهيلات اللازمة“.

كما اشتكى الاتحاد الجزائري، من رد الفعل المرتجل من المدير الفني لمنتخب جامبيا، توم سانتفيت، الذي لم يتردد في إصدار إعلانات حتى قبل اتخاذ قرار الإلغاء الرسمي، مما يعد تصرفًا غير لائق أيضًا، بحسب البيان.

واختتم: ”نتيجة لذلك، يؤكد الاتحاد الجزائري على تحصيل حقوقه فيما يتعلق بالتكاليف التي تكبدها مع السلطات القطرية، كما سيتخذ الخطوات اللازمة للتنديد بالموقف المهين من الجانب الجامبي“.

ومن المقرر أن تلعب الجزائر مباراة ودية أخرى تحضيرًا لكأس أمم أفريقيا أمام منتخب غانا في الخامس، من يناير/ كانون الثاني، في الدوحة.

ويقيم منتخب الجزائر معسكرًا تدريبًا في قطر استعدادًا للدفاع عن اللقب القاري في النهائيات الأفريقية المقبلة التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الجاري.