الزلزولي يحسم موقفه من تمثيل المغرب أو إسبانيا مارس المقبل

قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم أكد أن قرار عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الشاب بعدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية هو قرار اللاعب ذاته، واتخذه بنفسه بعيدا عن أي ضغوط من ناديه أو مدربه تشافي هرنانديز.

واستدعى البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمغرب طارق تيسودالي مهاجم جنت البلجيكي ليعوض غياب الزلزولي جناح برشلونة المصاب بكوفيد-19، في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون الشهر المقبل، بعدما أعلن برشلونة يوم الخميس أن نتيجة فحص الزلزولي (20 عاما) ظهرت إيجابية ضمن لاعبين آخرين بالفريق، كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب رفض تمثيل المغرب لتحويل الولاء إلى إسبانيا.

وأشارت ماركا إلى أن لقجع قال لـ“راديو مارس“ المحلي إن اللاعب الشاب طلب منه مهلة حتى مارس/آذار المقبل لتحديد المنتخب الذي سيلعب معه.

وأضاف رئيس الاتحاد المغربي: ”لقد تحدثت ثلاث مرات مع خوان لابورتا (رئيس برشلونة) وتشافي عن وضع الزلزولي، ومشاركته في كأس الأمم الأفريقية. قرار عدم المشاركة لم يأتِ من النادي بل من اللاعب نفسه“.

وواصل: ”تحدثت هاتفيا أمس (الخميس) مع اللاعب نفسه وطلب مني مهلة حتى شهر مارس المقبل؛ لاتخاذ القرار بشأن البلد الذي سيدافع عن ألوان قميصه. أجبته أنني لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا الانتظار كل هذا الوقت“.

بعد أزمة غيابه عن أمم أفريقيا.. من الخاسر عبدالصمد الزلزولي أم منتخب المغرب؟ https://t.co/IuHVM5NfnA pic.twitter.com/YEdj3s79Dy — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وبناء على ذلك تم استبعاد الزلزولي من تشكيلة المغرب التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون بين التاسع من يناير/كانون الثاني والسادس فبراير/شباط المقبلين.

وينافس منتخب المغرب بطل أفريقيا عام 1970 ووصيف البطل في 2004 ضمن المجموعة الثالثة مع غانا وجزر القمر والغابون.

وكان من المقرر أن ينضم اللاعب للمنتخب المغربي في الثالث من الشهر المقبل، لكن تأكد أن برشلونة لن يخسر مهاجمه الشاب في هذا الشهر الحاسم، حيث يخوض النادي الكتالوني مباريات الكأس وكأس السوبر وكذلك الليغا. ومع ذلك، يبدو أن الزلزولي لا يزال غير واضح ما إذا كان يريد الدفاع عن قميص المغرب أو إسبانيا.

ولد الزلزولي في 17 ديسمبر/كانون الأول 2001 في مدينة بني ملال المغربية، وبدأ مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بنادي إلتشي، ثم لعب في صفوف إيركوليس وانضم في أغسطس/آب الماضي إلى برشلونة والتحق بالفريق الثاني.

وظهر الزلزولي لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال مباراة ألافيس بالجولة 12 للدوري الإسباني، وشارك لمدة 10 دقائق، كما لعب في لقاء سيلتا فيجو.

ومع تعيين تشافي مدربا للبارسا حصل الزلزولي على فرصته بشكل أكبر بداية من لقاء إسبانيول، وحل كبديل في الشوط الثاني.

وظهر الزلزولي في 7 لقاءات حتى الآن مع برشلونة، وسجل هدفا في شباك أوساسونا، وحجز مقعده في التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني.