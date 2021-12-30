استدعاء طارق تيسودالي لتشكيلة المغرب في أمم أفريقيا بدلا من عبد الصمد الزلزولي

استدعى وحيد خليلهودزيتش مدرب المغرب طارق تيسودالي مهاجم جنت البلجيكي؛ ليعوض غياب عبد الصمد الزلزولي جناح برشلونة المصاب بكوفيد-19 في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، الشهر المقبل.

وجاء استدعاء طارق تيسودالي وسط تقارير تفيد بأن عبدالصمد الزلزولي تراجع عن قراره بتمثيل منتخب المغرب، وقرر اللعب للمنتخب الإسباني.

وأعلن برشلونة، اليوم الخميس، أن نتيجة فحص الزلزولي (20 عاما) ظهرت إيجابية ضمن لاعبين آخرين بالفريق.

كما ذكرت وسائل إعلام أن الزلزولي رفض تمثيل المغرب لتحويل الولاء إلى إسبانيا.

وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن عبدالصمد الزلزولي تراجع عن قراره بتمثيل منتخب المغرب، وقرر اللعب للمنتخب الإسباني.

ووفقا لروميرو، فإن رفض دعوة المنتخب المغربي للزلزولي؛ لأنه يريد اللعب لمنتخب إسبانيا.

في حين قالت صحيفة ”سبورت“ إن الزلزولي اتخذ القرار، حيث سيركز على برشلونة، خلال شهر يناير المقبل، وسيتخلى عن لعب كأس أفريقيا مع المنتخب المغربي.

وأضافت أن الزلزولي يدرك أن أولويته في التحسن كلاعب بأن يلعب دورا رائدا مع برشلونة في يناير، وبالتالي لن يسافر للعب مع بلاده في كأس أفريقيا.

لاعب برشلونة عبد الصمد الزلزولي يحذف صفة لاعب للمنتخب المغربي 🇲🇦 من حسابه على انستغرام التي وضعها قبل أيام. pic.twitter.com/5KAQldtXCM — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

ويواصل منتخب المغرب استعداداته بمركب محمد السادس بالمعمورة في سلا بحضور نصف التشكيلة تقريبا، في ظل استمرار العديد من اللاعبين في مسابقات الدوري الأوروبية حتى يوم الاثنين.

وأصيب حارس الرجاء أنس الزنيتي في اليد ليخرج من تشكيلة المنتخب بعد اصطدام مع زميله عبد الجليل جبيرة، في مباراة ضد المغرب الفاسي في الدوري المحلي، اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن يعوضه أحمد رضا التاكناوتي حارس الوداد البيضاوي.

وتأجلت المباراة الودية مع الرأس الأخضر غدا الجمعة بسبب إصابات كوفيد-19، ومن المنتظر أن يسافر فريق خليلوجيتش إلى الكاميرون يوم الاثنين.

وينافس منتخب المغرب بطل أفريقيا عام 1970 ووصيف البطل في 2004 ضمن المجموعة الثالثة، مع غانا وجزر القمر والجابون.