جمال بلماضي: منتخب الجزائر سيذهب للكاميرون للدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا

عقد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة المعسكر التدريبي للخضر في قطر تطرق فيه إلى استعدادات منتخب بلاده قبل رحلة الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون، الشهر المقبل.

وقال بلماضي إن اختيار قطر جاء ”بسبب علاقتنا الجيدة مع الاتحادية (الاتحاد) القطري، وتوفير الإمكانيات لنا من جانبها“.

إصابة يوسف بلايلي وحسين بن عيادة ومحمد الأمين ثلاثي منتخب الجزائر بفيروس كورونا https://t.co/v54l9i5GoP pic.twitter.com/UMd58Y2hxp — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وأضاف بلماضي: ”سنذهب إلى الكاميرون للدفاع عن لقبنا بقوة وإسعاد الجمهور الجزائري الذي ينتظرنا“.

وتطرّق المدرب لمباراة المنتخب الودية المقبلة المقررة، في أول يناير/ كانون الثاني المقبل، أمام غامبيا بالدوحة.

وسيغيب عن مواجهة غامبيا عدد من اللاعبين من بينهم رياض محرز، وسعيد بن رحمة، وعيسى ماندي، وعدد من اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

وقال بلماضي في هذا الشأن: ”نفكر جديًا في إلغاء مباراة جامبيا الودية وهذا بسب الغيابات الكبيرة والكثيرة“.

وتابع: ”المباراة مبرمجة إلى حد الآن، ولا نعرف الملعب أو التوقيت، وطالبنا بحضور الأنصار ونقلها مباشرة، وفي انتظار الحصول على موافقة السلطات القطرية“.

وعن استدعائه لعدد من اللاعبين المتألقين في منافسة كأس العرب قال بلماضي: ”المفاجأة السارة والوحيدة التي كانت هي التطور الكبير الذي عرفه اللاعب سفيان بن دبكة لهذا استحق الدعوة“.

قائمة الجزائر

وقبل أيام أعلن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، قائمة المحاربين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

وشهدت القائمة التي ضمت 28 لاعبًا، عودة ياسين براهيمي، لاعب الريان القطري، وثنائي الترجي التونسي: إلياس شتي، ومحمد الأمين توجاي.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر لكأس أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي، مصطفى زغبة، ألكسندر أوكيدجة.

الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، جمال بن العمري، محمد أمين توجاي، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني، إلياس شتي.

الوسط: راميز زروقي، هاريس بلقبلة، سفيان بن دبكة، آدم زرقان، سفيان فيجولي، إسماعيل بن ناصر.

الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، فريد بولاية، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، محمد الأمين عمورة.