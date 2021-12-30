قائمة منتخب تونس لكأس الأمم الأفريقية 2021

أعلن منذر الكبير المدرب الفني لمنتخب تونس، اليوم الخميس، تشكيلة مكونة من 28 لاعبا استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تنطلق في الكاميرون الشهر المقبل.

وفي البطولة تلعب تونس المتوجة باللقب مرة واحدة في تاريخها في 2004 في الدور الأول ضمن مجموعة تضم إلى جانبها كلا من موريتانيا ومالي وجامبيا.

وجات التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى:

فاروق بن مصطفى (الترجي) والبشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) وعلي الجمل (النجم الساحلي) وأيمن دحمان (الصفاقسي).

المدافعون:

منتصر الطالبي (روبين كازان الروسي) وبلال العيفة (الأفريقي) وديلان برون (ميتز الفرنسي) وعمر الرقيق (آرسنال الإنجليزي) وأسامة الحدادي (ملطية سبور التركي) ومحمد دراجر (نوتنجهام فورست الإنجليزي) ومحمد أمين بن حميدة (الترجي) وحمزة المثلوثي (الزمالك المصري) وعلي معلول (الأهلي المصري) وعلي العابدي (كاين الفرنسي).

لاعبو الوسط:

محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي) وعيسى العيدوني(فولونتاري الروماني) وإلياس السخيري (كولونيا الألماني) ووهبي الخزري (سانت إيتيين الفرنسي) ونعيم السليطي (الاتفاق السعودي) وحنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وأنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي) وسيف الدين الخاوي (كليرمون الفرنسي) وحمزة رفيعة (ستاندارد لييغ البلجيكي) وفراس بالعربي (عجمان الإماراتي) ويوسف المساكني (العربي القطري).

المهاجمون:

سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري) ويوهان توزجار (تروا الفرنسي).

ويلعب منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة السادسة التي تضم مالي وموريتانيا وغامبيا.

إصابة وجدي كشريدة بكورونا

ويوم الإثنين الماضي، ‬أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن مدافع المنتخب وجدي كشريدة أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد التونسي في بيان، أن الفحوص التي خضع لها اللاعبون، وطاقم المنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون الشهر المقبل، كشفت عن إصابة كشريدة لاعب سالرنيتانا الإيطالي بالفيروس.

وعزل كشريدة (26 عاما)، الذي حصل على جرعتي لقاح ضد الفيروس، نفسه عن المجموعة.

وبدأت تونس معسكرا بمشاركة 18 لاعبا استعدادا لنهائيات كأس الأمم عقب خسارة نهائي كأس العرب أمام الجزائر في الوقت الإضافي، خلال وقت سابق هذا الشهر.

وسبق أن نال منتخب تونس بطولة كأس الأمم الأفريقية مرة وحيدة، وكانت في العام 2004 عندما استضافت البطولة.