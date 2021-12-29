مدرب منتخب المغرب: أندية أوروبا لا تحترم بطولة أفريقيا.. وعبدالصمد الزلزولي سيتواجد في معسكرنا 3 يناير

ما زالت مشاركة عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الشاب رفقة المنتخب المغربي في نهائيات أمم أفريقيا القادمة بالكاميرون تثير الجدل في الصحافة الإسبانية والتي تؤكد على رغبة اللاعب في البقاء بفريقه خلال الفترة القادمة وعدم المشاركة في النهائيات القارية.

وتحدث البوسني وحيد خليلهودزيتش مدرب المنتخب المغربي عن الموضوع في تصريحات للصحافة الصربية نشرتها بعض وسائل الإعلام المغربية وقال: ”الزلزولي لاعب شاب وموهوب وسيمضي في مسيرته بشكل جيد“.

وأضاف: ”عبدالصمد لم يرفض نهائيا اللعب للمنتخب المغربي وأعتقد أن برشلونة يسبب المشاكل من خلال عدم احترامه نهائيات أمم أفريقيا بما فيه الكفاية“.

موندو ديبورتيفو: برشلونة لا يمكنه منع عبدالصمد الزلزولي من خوض نهائيات أمم أفريقيا https://t.co/XmeqA6QAyV pic.twitter.com/TTFFsAlr5W — إرم سبورت (@EremSports) December 29, 2021

ووجه وحيد خليلهودزيتش نقدًا لاذعًا للفيفا واليويفيا وقال: ”الأندية الأوروبية الكبرى والاتحاد الدولي لكرة القدم لا يحترمان البطولة بما فيه الكفاية، هي منافسة كبيرة وهذا سبب حدوث هذه المشاكل“.

وعاد مدرب المنتخب المغربي ليتحدث حول مشاركة عبد الصمد الزلزولي وقال: أنا متأكد أن عبد الصمد الزلزولي سيحضر لمعسكر المنتخب يوم 3 يناير، سنعتمد عليه لكوننا بحاجة للاعب يخترق دفاعات المنافسين، أعتقد أن برشلونة سيتصرف بشكل صحيح وبحكمة“.

وذكرت عدة وسائل إعلام إسبانية من بينها ”سبورت“ أن اللاعب وعد مدربه تشافي هيرنانديز بالبقاء في برشلونة وأن الاتحاد المغربي لكرة القدم في طريقه لتقبل غيابه.

ووعد عبد الصمد الزلزولي الاتحاد المغربي بتمثيل المنتخب المغربي في اللقاءات القادمة وأنه لن يغير موقفه من تمثيل المغرب.

وسيكون عبد الصمد الزلزولي متاحا للمدرب تشافي هيرنانديز خلال لقاء ريال مايوركا في الدوري الإسباني المقرر يوم الـ2 من كانون الثاني / يناير 2022 بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السماح للاعبين بالبقاء في أنديتهم لغاية الـ3 من كانون الثاني/ يناير المقبل.

من جهة أخرى ألغى المنتخب المغربي لقاءه الودي أمام منتخب الرأس الأخضر الذي كان مقررا يوم الجمعة القادم بسبب عدم حضور اللاعبين للمعسكر المقام حاليا في الرباط حيث يغيب لاعبو الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز ولن يلتحقون بالمنتخب المغربي سوى يوم الإثنين القادم.

واضطر المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش لتوجيه الدعوة للثلاثي محمد الشيبي مدافع الجيش الملكي وبدر بانون مدافع الأهلي المصري وسفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي للالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي بعد أن تم وضعهم سابقا في لائحة احتياطية ورفض أن يرافقوا المنتخب للكاميرون.