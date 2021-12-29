موندو ديبورتيفو: برشلونة لا يمكنه منع عبدالصمد الزلزولي من خوض نهائيات أمم أفريقيا

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن المغربي عبدالصمد الزلزولي، مهاجم نادي برشلونة، حصل رسميا على الجنسية الإسبانية وأصبح يملك جنسيتين، حيث يحمل الجنسية المغربية.

وولد عبدالصمد الزلزولي بمدينة بني ملال المغربية لكنه سافر لإسبانيا وعمره 7 سنوات وأقام في مدينة إلتشي وبدأ مشواره في كرة القدم ليصل في الصيف الماضي لبرشلونة حيث صعد للفريق الأول بعد بداية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة أن حصول عبدالصمد الزلزولي على الجنسية الإسبانية يمنحه فرصة اللعب أيضا لمنتخب إسبانيا، وحاول الاتحاد الإسباني إغراءه برفض تمثيل المنتخب المغربي وانتظار فرصة اللعب لمنتخب إسبانيا في المستقبل.

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“، فإن الجناح الشاب لفريق برشلونة البالغ 20 عاما، حسم قراره بشكل نهائي واختار تمثيل المنتخب المغربي وهو متحمس للعب في صفوفه متجاهلا إغراءات الاتحاد الإسباني.

ويخوض عبدالصمد الزلزولي محادثات مع الاتحاد المغربي لكرة القدم والبوسني وحيد خاليوزيتش، مدرب منتخب المغرب، للبحث عن حل يمكنه من البقاء في برشلونة وعدم المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا، بحسب تقارير إعلامية إسبانية، وقدم وعدا بالمشاركة في اللقاءات المقبلة للمنتخب المغربي.

آس: عبد الصمد الزلزولي وعد تشافي بعدم المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا مع منتخب المغرب https://t.co/bpmn6cY04c pic.twitter.com/2OVJNlYeBk — إرم سبورت (@EremSports) December 28, 2021

ويرغب النجم المغربي الشاب في الحصول على دقائق أكبر في الفريق الأول لبرشلونة خلال الفترة المقبلة، لكنه أيضا لا يرغب في إضاعة فرصة ذهبية عبر تمثيل منتخب بلاده في بطولة قارية كبرى كأمم أفريقيا، بحسب الصحيفة الكتالونية.

وكانت صحيفة ”آس“ الإسبانية، كشفت أن الزلزولي قدم وعدا سريا لمدربه في برشلونة بالبقاء في الفريق في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وعدم المشاركة مع منتخب المغرب في نهائيات أمم أفريقيا.

ولا يستطيع برشلونة منع اللاعب من الذهاب برفقة منتخب بلاده، بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، واكتفى المدرب تشافي هيرنانديز بالحديث معه وإقناعه بالبقاء للتطور والاستفادة من اللعب دقائق أكثر برفقة الفريق الأول، كما أجرت إدارة برشلونة مفاوضات مع الاتحاد المغربي ومحيط اللاعب.

وينتظر مدرب المنتخب المغربي قدوم عبدالصمد الزلزولي يوم الاثنين المقبل، بعد مشاركته برفقة برشلونة أمام ريال مايوركا، يوم الأحد، في إطار مباريات الدوري الإسباني. وسيكون يوم 3 كانون الثاني/يناير حاسما في مشاركة الزلزولي في نهائيات أمم أفريقيا في حال حضر المعسكر ليسدل الستار على الجدل بشكل نهائي.

تطورات أزمة انضمام عبدالصمد الزلزولي لمنتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية https://t.co/YRIooyJbPf pic.twitter.com/LvowpDSJrK — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن وضعية الزلزولي، لكن المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش أكد سابقا أن اللاعب متحمس للعب برفقة المنتخب المغربي، وأنه تحدث مع تشافي هيرنانديز عن أهمية مشاركته في نهائيات أمم أفريقيا.

وشارك الزلزولي في 8 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الحالي، سجل فيها هدفا وحيدا، وتحديدا خلال مواجهة أوساسونا ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وبدأ الزلزولي مسيرته الكروية مع نادي إلتشي، قبل أن ينتقل في عام 2016 لمدرسة شبان هيراكليس، لينضم خلال الميركاتو الصيفي الأخير لبرشلونة في صفقة بلغت قيمتها مليوني يورو.