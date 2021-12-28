فوزي البنزرتي "شيخ المدربين" التوانسة: الخمر ليس حرامًا والقرآن لا يتضمن تحريمه (فيديو)

أثار المدرب التونسي فوزي البنزرتي الملقب بـ“شيخ المدربين“ في تونس جدلًا واسعًا، عندما اعتبر أن شرب الخمر ليس بالفعل الحرام في الدين.

وقال البنزرتي في تصريحات تلفزيونية، إن ”الخمر ليس حرامًا دينيًا“، قبل أن يتحدى الجميع حينما أكد أن ”القرآن الكريم لا يتضمّن أي آية صريحة تثبت تحريم الخمر“.

وأضاف: “أنا أشرب الخمر، والخمر غير محرم، اجلبوا لي آية من القرآن تثبت تحريمه، هو ليس حلال لكن لا بأس به بالنسبة للإنسان الذي يتعاطى معه باعتدال وبطريقة ذكية، والقرآن يذكر أن فيه منافع”.

وأشار المدرب التونسي إلى أنه غير مُدمن على احتساء الخمر بل يتناوله بين وقتٍ وآخر، وفي المناسبات البهيجة،

وشدد ”البنزرتي“ على أن اتهامات الإدمان على الكحول ولعب “القمار” مازالت ملتصقة به منذ سنوات.

ويمتلك البنزرتي سيرة ذاتية قوية، حيث فاز المدرب التونسي بـ21 بطولة، منهم 8 ألقاب خارجية، وأطلقوا عليه في تونس لقب ”شيخ المدربين“.

والبنزرتي نجح في الفوز بلقب الدوري المحلي خلال 11 مناسبة، بواقع 9 في تونس، مع الترجي (5)، والنجم الساحلي (3)، والأفريقي (1).

وفاز ”البنزرتي“ بكأس تونس لنجم الساحلي، العام 2015، ومرة وحيدة بكأس السوبر التونسي مع الترجي العام 1994.

كما توج فوز ”البنزرتي“ بلقبين للدوري من الدوري المغربي مع الوداد.

كما كان ”البنزرتي“ سبب التوهج ”العربي“ لنادي الترجي التونسي، بعد أن حقق معه لقب البطولة العربية، أعوام: 1993 و2010 و2017.

وعلى الصعيد القاري حصل ”البنزرتي“ على لقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي في 1994.

كما فاز بلقب الكونفدرالية الأفريقية مع النجم الساحلي مرتين عامي 2006 و2015.

ونجح ”البنزرتي“ بقيادة فريقي الترجي، والوداد، للتتويج بلقب السوبر الأفريقي، مع الفريق التونسي، العام 1995، والمغربي العام 2018.