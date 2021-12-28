آس: عبد الصمد الزلزولي وعد تشافي بعدم المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا مع منتخب المغرب

ذكرت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن النجم الشاب عبد الصمد الزلزولي وعد مدربه تشافي هيرنانديز بعدم المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا برفقة المنتخب المغربي والتي تقام في الكاميرون.

وحسب الصحيفة فالنجم البالغ من العمر 20 سنة قرر اللعب للمنتخب المغربي وكان حسم قراره بالمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا لكن المدرب تشافي هيرنانديز تحدث معه في الأيام الأخيرة لإقناعه بالبقاء في برشلونة خلال الفترة المقبلة وعدم المشاركة برفقة منتخب بلاده.

وأكدت الصحيفة أن تشافي هيرنانديز أخبر عبد الصمد الزلزولي بكونه يرغب في أن يبقى ويتطور تحت قيادته والحصول على دقائق للعب وهو ما جعل قناعات الدولي المغربي تتغير وأصبح يفكر في التخلي عن المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا.

ومنذ توجيه البوسني وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي الدعوة لعبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون تزايدت الضغوط على اللاعب من فريقه ومن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإقناعه بعدم تلبية دعوة المنتخب المغربي.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الاتحاد المغربي لكرة القدم حول وضعية عبد الصمد الزلزولي لكن المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش أكد سابقا أن اللاعب متحمس للعب برفقة المنتخب المغربي، وأنه تحدث مع تشافي هيرنانديز حول أهمية مشاركته في نهائيات أمم أفريقيا.

ووعد تشافي هيرنانديز بعدم التدخل والضغط على عبد الصمد الزلزولي وترك له الحرية في اختيار المنتخب الذي يمثله وقرار المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا.

وأكدت صحيفة “ آس “ أن الدولي المغربي الشاب لن يتخذ قرار نهائيا في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات بينه وبين مدرب المنتخب المغربي في الأيام المقبلة.

وسيكون عبد الصمد الزلزولي متاحا للمدرب تشافي هيرنانديز خلال لقاء ريال مايوركا في الدوري الإسباني المقرر يوم الـ2 من كانون الثاني / يناير 2022 بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السماح للاعبين بالبقاء في أنديتهم لغاية الـ3 من كانون الثاني/ يناير المقبل.