دروغبا يوجه رسالة لرياض محرز ويشجعه على تحطيم رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي (صورة)

وجه النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا أسطورة تشيلسي السابق رسالة إلى رياض محرز جناح مانشستر سيتي وقائد منتخب الجزائر عقب اقترابه من تحطيم رقمه القياسي لأكثر لاعب أفريقي في التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر دروغبا قائمة اللاعبين الأفارقة في التمريرات الحاسمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 تمريرة مقابل 51 لمحرز جناح مانشستر سيتي و43 تمريرة للمصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وقال دروغبا في تعليقه على تغريدة لموقع ”أفريكان سترايكرز“ أو ”مهاجمو أفريقيا“ على موقع ”تويتر“: ”رياض محرز هل رأيت هذا؟ ماذا تنتظر؟“، وذلك في إشارة إلى أن الفارق بين اللاعبين أصبح أربع تمريرات فقط.

وصنع دروغبا، البالغ من العمر 43 عاما، 55 تمريرة حاسمة مع تشيلسي في البريميرليغ خلال 254 مباراة، مقابل 51 تمريرة لقائد الجزائر خلال 241 مباراة مع ليستر سيتي ثم مانشستر سيتي.

وخاض صلاح البالغ من العمر 29 عاما 176 مباراة مع تشيلسي ثم ليفربول صنع خلالها 43 تمريرة متفوقا على زميله السنغالي ساديو ماني الذي صنع 37 تمريرة في 247 مباراة، متفوقا بفارق تمريرة واحدة عن التوغولي إيمانويل أديبايور الذي خاض 242 مباراة، وأخيرا الإيفواري يايا توريه 32 تمريرة خلال 230 مباراة.

وسيشارك مهاجم ليستر سيتي السابق، الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني وسيكمل عامه 31 في فبراير/شباط المقبل، مع الجزائر للدفاع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير/كانون الثاني المقبل لكنه غاب عن كأس العرب التي توج بها منتخب بلاده في وقت سابق من الشهر الحالي.

هدف رياض محرز الجميل في شباك كلوب بروج ضمن منافسات #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/8P07jARp1c — إرم سبورت (@EremSports) October 19, 2021

ويريد مانشستر سيتي تمديد عقد اللاعب بشروط جديدة قبل أن يسافر إلى الكاميرون ليلعب مع الجزائر، إذ إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن عقد جديد، فقد يكون رحيله المفاجئ الصيف المقبل أمرًا مطروحًا مع حرص باريس سان جيرمان على التعاقد معه.

وقاد محرز الجزائر إلى الدور الحاسم والأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، حيث تدخل بطلة أفريقيا 2019 المرحلة الأخيرة من التصفيات ضمن المنتخبات الخمسة الأولى في التصنيف وقد تلتقي مع أحد منتخبات مصر أو الكونغو الديمقراطية أو الكاميرون أو مالي أو غانا.