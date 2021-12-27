إصابة يوسف بلايلي وحسين بن عيادة ومحمد الأمين ثلاثي منتخب الجزائر بفيروس كورونا

أصيب الثلاثي يوسف بلايلي وحسين بن عيادة ومحمد الأمين لاعبو منتخب الجزائر بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة ”بي إن سبورت“، فإن الثلاثي الجزائري يوسف بلايلي وحسين بن عيادة ومحمد الأمين توڨاي أصيبوا بفيروس كورونا، اليوم الإثنين.

وتأتي إصابة ثلاثي منتخب الجزائر بفيروس كورونا قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تقام في الكاميرون في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير، حيث يسعى منتخب الجزائر للحفاظ على اللقب.

كما تحدثت وسائل إعلام جزائرية عن إصابة شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

وكان بغداد بونجاح، هداف السد القطري والمنتخب الجزائري، قد أعلن سلبية المسحة التي خضع لها، قبل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ونشر بونجاح عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ نتائج الاختبار الذي خضع له، وعلق عليها: ”الحمد لله، نتيجة سلبية، أتمنى الشفاء العاجل لكل الزملاء“.

ومن المقرر أن يستهل منتخب الجزائر حملة الدفاع عن لقبه في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة سيراليون يوم 11 يناير، ثم يواجه غينيا الاستوائية يوم 16 يناير، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة ساحل العاج

وكان منتخب الجزائر قد نال لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد فوزه 1/0 على السنغال في المباراة النهائية، سجله بغداد بونجاح، وأقيمت البطولة في مصر.

إصابة وجدي كشريدة

وفي وقت سابق، ‬أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن مدافع المنتخب وجدي كشريدة أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف الاتحاد التونسي في بيان أن الفحوص التي خضع لها اللاعبون وطاقم المنتخب، الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون الشهر المقبل، كشفت عن إصابة كشريدة لاعب سالرنيتانا الإيطالي بالفيروس.

وأعلن الدحيل القطري إصابة لاعب وسط تونس الأساسي فرجاني ساسي بالفيروس، أمس الأحد.

وعزل كشريدة (26 عاما)، الذي حصل على جرعتي لقاح ضد الفيروس، نفسه عن المجموعة.

وبدأت تونس معسكرا بمشاركة 18 لاعبا استعدادا لنهائيات كأس الأمم عقب خسارة نهائي كأس العرب أمام الجزائر في الوقت الإضافي، خلال وقت سابق هذا الشهر.

ويلعب منتخب تونس في كأس الأمم الأفريقية في المجموعة السادسة، إلى جانب مالي وموريتانيا وغامبيا.