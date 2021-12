كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

ستجرى قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021/2022 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في العاصمة المصرية القاهرة غدا الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة (11:30 بتوقيت غرينتش).

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي على الإنترنت إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري سيشارك المسرح مع خالد نصار مدير الكاف للمسابقات الذي يدير عملية سحب القرعة.

With the #TotalEnergiesCAFCL draw approaching, which sides do you want your team to face in the group stages? pic.twitter.com/opUqew8TUQ

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) December 27, 2021