كل ما تريد معرفته عن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

ستجرى قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021/2022 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في العاصمة المصرية القاهرة غدا الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة (11:30 بتوقيت غرينتش).

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي على الإنترنت إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري سيشارك المسرح مع خالد نصار مدير الكاف للمسابقات الذي يدير عملية سحب القرعة.

With the #TotalEnergiesCAFCL draw approaching, which sides do you want your team to face in the group stages? pic.twitter.com/opUqew8TUQ — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) December 27, 2021

فيما يلي إجراءات سحب القرعة:

الأندية صاحبة المستوى الرابع:

الوعاء 4: المريخ (السودان) وجي دي ساجرادا إسبيرانسا (أنغولا) وجوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) وأمازولو (جنوب أفريقيا).

ومن المقرر أن تذهب الكرة المسحوبة مباشرة إلى المجموعة الأولى في المركز A4 أي في المستوى الرابع في المجموعة الأولى، على أن تذهب الكرة الثانية المسحوبة مباشرة إلى المجموعة الثانية في المركز B4 أي المستوى الرابع.

والكرة الثالثة المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثالثة في المستوى الرابع، والكرة الرابعة ستذهب مباشرة للمجموعة الرابعة في المستوى الرابع.

الأندية صاحبة المستوى الثالث:

الوعاء 3: الهلال (السودان) وشباب بلوزداد (الجزائر) وبترو أتلتيكو (أنغولا) ووفاق سطيف (الجزائر) هم الفرق المصنفة في المستوى الثالث.

الكرة الأولى المسحوبة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الأولى في المستوى الثالث، والكرة الثانية ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثانية في المستوى الثالث وهكذا.

أندية المستوى الثاني:

الوعاء 2: الزمالك (مصر) وماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) وهورويا (غينيا) والنجم الساحلي (تونس) هم الفرق المصنفة في المستوى الثاني.

والكرة الأولى المسحوبة من الوعاء الثاني ستذهب مباشرة للمجموعة الأولى في المستوى الثاني، والكرة الثانية ستذهب للمجموعة الثانية في المستوى الثاني وهكذا.

أندية المستوى الأول:

الوعاء 1: الأهلي (مصر) والترجي (تونس)، الوداد البيضاوي (المغرب) والرجاء البيضاوي (المغرب) هي الفرق المصنفة في المستوى الأول.

وستذهب الكرة الأولى المسحوبة مباشرة إلى المجموعة الأولى في المستوى الأول والكرة الثانية ستذهب مباشرة للمجموعة الثانية في المستوى الأول للمجموعة والكرة الثالثة ستذهب مباشرة إلى المجموعة الثالثة في المستوى الأول وهكذا.

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ويمكن مشاهدة القرعة مباشرة من مقر الكاف في القاهرة مصر على منصات الكاف الرقمية (YouTube ،cafOnline.com)، وستنقلها شبكة (بي. إن. سبورتس) الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا، وستخصص القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD على الهواء مباشرة.

متى تبدأ مباريات دور المجموعات؟

وستبدأ مباريات دور مجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022 في يومي 11 و12 فبراير/شباط 2022 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في الثاني من أبريل/نيسان 2022.

وفيما يلي مواعيد دور مجموعات الجولة الأولى 11 – 12 فبراير/شباط، والجولة الثانية بعدها بأسبوع واحد، والثالثة في يومي 25 -26 فبراير، على أن تقام الجولة الرابعة في يومي 11 و12 مارس/آذار، والجولة الخامسة بعدها بأسبوع واحد، ثم تختتم مباريات دور المجموعات في الأول والثاني من أبريل/نيسان المقبل.

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ويُعد الأهلي المصري حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب بعشر ألقاب، كما أنه تُوج بلقب البطولة في آخر نسختين بعد تغلبه على الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب الأفريقي على التوالي في النهائي.

وتأهلت 10 أندية عربية لدور المجموعات هي الأهلي والزمالك من مصر، والنجم الساحلي والترجي من تونس، والرجاء والوداد من المغرب، ووفاق سطيف وشباب بلوزداد من الجزائر، والمريخ والهلال من السودان، في حين صعدت 6 أندية أخرى وهي صنداونز وأمازولو من جنوب أفريقيا وساجرادا إسبيرانسا وبترو أتلتيكو من أنغولا، وجوانينغ غالاكسي من بوتسوانا، وهوريا كوناكري من غينيا.