تطورات أزمة انضمام عبدالصمد الزلزولي لمنتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الإثنين، عن تطور جديد بشأن انضمام عبدالصمد الزلزولي لاعب برشلونة للمنتخب المغربي؛ للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021، التي تقام في يناير وفبراير المقبلين.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إن برشلونة يتفاوض مع الاتحاد المغربي لكرة القدم للسماح للزلزولي بالبقاء في برشلونة وعدم خوض كأس أفريقيا“.

إعلامي إسباني: عبدالصمد الزلزولي لا يرغب في لعب بطولة أفريقيا مع المغرب https://t.co/n5V6YK0tuq pic.twitter.com/0ab1yqwnoF — إرم سبورت (@EremSports) December 26, 2021

وأوضحت أنه إذا لم يوافق الاتحاد المغربي على طلب برشلونة، فإن آخر مباراة سيكون متاحا فيها عبدالصمد الزلزولي لبرشلونة ستكون أمام ريال مايوركا، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإسباني.

ويسمح الفيفا للاعبين الذين يلعبون في أوروبا بالانضمام لمنتخباتهم الوطنية للعب في كأس أفريقيا حتى يوم 3 يناير.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن الزلزولي ممتن للغاية لضمه لتشكيلة المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا 2021، وقد أبدى رغبته في الدفاع عن القميص المغربي، رغم اهتمام إسبانيا به، إلا أنه يؤيد تأجيل ظهوره الأول مع أسود الأطلس إلى وقت لاحق.

ماركا: الاتحاد الإسباني لم يعد عبدالصمد الزلزولي باستدعائه لمنتخب إسبانيا https://t.co/9nkdbe5ibN pic.twitter.com/Q6KcB1DKCW — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

وأضافت ”موندو ديبورتيفو“ أن الزلزولي يريد الاستفادة من الفرص التي سيمنحها له تشافي مدرب برشلونة، حيث يريد اللاعب استغلال مباريات برشلونة في شهر يناير 2022، قبل عودة المصابين: أنسو فاتي، ممفيس ديباي، مارتن برايثوايت، وتسجيل اللاعب الجديد، فيران توريس.

وأوضحت الصحيفة أن الزلزولي يعلم أنه إذا شارك مع المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا 2021 فسيجد صعوبة في المشاركة مع برشلونة في فبراير المقبل.

وأضافت أنه في الوقت الحالي، وفي انتظار أن ينتهي الأمر بالمغرب بالموافقة على طلب الزلزولي- وهو أمر يبدو غير مرجح، بناءً على تصريحات وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب- فإن اللاعب سيكون متاحا في مباراة برشلونة أمام مايوركا، يوم الأحد.

عبدالصمد الزلزولي يحسم موقفه من تمثيل منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية https://t.co/c6iCc37y1v pic.twitter.com/dB2xAMVrcq — إرم سبورت (@EremSports) December 25, 2021

غياب 9 مباريات

وكانت صحيفة ”سبورت“ قد أفادت بأن برشلونة سيفقد الزلزولي في 9 مباريات، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير، وهي الفترة التي ستقام فيها كأس أمم أفريقيا.

وأوضحت أن الزلزولي قد يغيب عن مباريات برشلونة أمام غرناطة ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني، وليناريس بكأس ملك إسبانيا، ومباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالسوبر الإسباني، ونهائي السوبر حال تأهل البارسا للنهائي.

وحال تأهل المغرب للأدوار المتقدمة من أمم أفريقيا، فسيغيب الزلزولي عن 4 مباريات لبرشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري، ومباراتي دور الـ16 وربع نهائي كأس ملك إسبانيا حال واصل البارسا مشواره بالبطولة، بجانب مواجهة أتلتيكو مدريد في الليغا.