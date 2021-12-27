اللاعب التونسي خالد التواتي: لو لعب الترجي و"تل أبيب" أحب "تل أبيب" (فيديو)

أثار التونسي السابق خالد التواتي الجدل، لاعب النادي الأفريقي السابق، بعد تصريح يكشف فيه بغضه الكبير لنادي الترجي.

وسُئل التواتي، عبر برنامج ”الاختيار“ على ”القناة التاسعة“ إن كان متعصبا للنادي الأفريقي فقال: ”أكره الترجي أكثر مما تتصور، هناك ناس تدخل الرياضة في الأمور الأخرى، لو لعب الترجي و“حافيا تل أبيب“ أحب ”حافيا تل أبيب“، أتكلم في الكرة دون الحديث عن الأمور الأخرى“.

وبسؤاله عن تغريدة المعلق الجزائري حفيظ دراجي التي أثارت استياء كثيرين في تونس، بعد فوز الجزائر على تونس في نهائي كأس العرب 2021، قال التواتي: ”المفروض هذه الصورة ما تنشر، هو يتحدث في المباريات على التكتيك ويسأل لماذا يشارك هذا اللاعب ولا يشارك ذاك اللاعب، هو غير مخول بهذا الأمر، هو يحكي كل شيء، هذا عيب ومستفز“.

ويعد ديربي تونس العاصمة‏ أو ديربي العاصمة، المباراة الكبيرة التي تجمع أكبر ناديين في تونس العاصمة وهما الترجي الرياضي والنادي الأفريقي.

وهداف الديربي العاصمة هو حسن بعيو، مهاجم الأفريقي، الذي سجل 9 أهداف، منها ثلاثية في موسم (1977/1978)، وعلى مستوى اللاعبين الأكثر مشاركة في الديربي، فيحتل طارق ذياب الصدارة ولعب 29 مباراة.

بينما أسامة الدراجي اللاعب السابق للترجي والأفريقي فهو صاحب أسرع هدف في تاريخ الديربي، عندما هز شباك فريق باب الجديد، في يونيو 2011، بعد 9 ثوان فقط من صافرىة البداية.

وأكبر فوز للأفريقي في تاريخ الديربي كان يوم 1 مايو 1985، عندما فاز 5/1، كما فاز 5/2 في أكتوبر/ 1977، أما الترجي فقد فاز 4/0، في ثلاث مناسبات، مرة العام 1994، ومرتين العام 1999.

ويتصدر الترجي الرياضي جدول ترتيب المجوعة الأولى في الدوري التونسي بعد 7 جولات حيث حصد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وخسارة، في حين حصد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارة ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية.

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وكان الترجي قد نال لقب الدوري التونسي في آخر 5 مواسم، علما أنه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 31 لقبا، مقابل 13 لقبا للأفريقي الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا بلقب الدوري التونسي.

وكان آخر لقب للنادي الأفريقي في الدوري التونسي موسم 2014/2015.