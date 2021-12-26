يوسف بلايلي يرفض عرضا من أحد الأندية الإسبانية

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الدولي الجزائري يوسف بلايلي رفض عرضا من أحد الأندية الإسبانية كان سيتيح له الحصول على 600 ألف يورو سنويا صافية.

وقال موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي إن والده عبد الحفيظ بلايلي يرغب في حصول نجله على راتب سنوي يقترب من مليوني يورو من أحد أندية أوروبا لأنه يرغب في اللعب في أحد البطولات المحلية الكبرى في القارة العجوز.

وقال والد بلايلي ووكيل أعماله في وسائل إعلام قطرية على هامش فوز الجزائر بكأس العرب في وقت سابق من الشهر الحالي ”بالتأكيد، من الناحية المالية، سيكسب المزيد من المال من خلال لعبه في الدوري الإماراتي، لكن ابني يريد اللعب في نادٍ أوروبي، حتى لو كان ذلك يعني حصوله على راتب أقل، لأنه كما أخبرني، المال ليس أولوية له، لكنه يرغب في العودة إلى أوروبا“.

وأضاف الموقع أن بلايلي الذي خاض 31 مباراة دولية مع الجزائر ولا يرتبط بأي فريق حاليا بعد فسخ عقده مع قطر القطري رفض عرضا إسبانيا، كما أن الجزيرة والعين الإماراتيين يريدان التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه يسعى للعودة إلى أوروبا واللعب في نادٍ أوروبي كبير ولو براتب أقل.

ولعب بلايلي البالغ عمره 29 عاما في أنجيه الفرنسي موسم 2017-2018 قبل العودة للترجي التونسي ومنه للأهلي السعودي وأخيرا قطر القطري.

وأعلن نادي قطر المنافس في دوري نجوم قطر فسخ تعاقده مع المهاجم الجزائري البارز بالتراضي منتصف الشهر الحالي، قائلا عبر حسابه على تويتر إن إدارة النادي اتفقت مع بلايلي على فسخ عقده ”بعد مشاورات بين اللاعب والنادي متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم“.

ولم يذكر النادي القطري شيئا عن وجهة بلايلي المقبلة، بينما ذكرت تقارير أنه قد يتجه إلى الدوري الإماراتي، أو يلعب في أوروبا.

وجاء فسخ تعاقد بلايلي بعدما سجل هدف فوز الجزائر 2-1 على قطر في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع في قبل نهائي كأس العرب، كما ساهم بشكل مؤثر في وصول الجزائر إلى المباراة النهائية ضد تونس.

وقد انضم إلى تشكيلة الجزائر التي ستدافع عن لقبها في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الشهر المقبل في الكاميرون، وتستمر حتى السادس من فبراير/شباط.