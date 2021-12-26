الجيش الملكي يحتج على تأجيل مباراته أمام الرجاء في الدوري المغربي بسبب كورونا

تقدم الجيش الملكي باحتجاج على قرار رابطة الدوري المغربي لكرة القدم بتأجيل مباراته ضد ضيفه الرجاء البيضاوي بعد دخول الأخير في الحجر الصحي الإلزامي بعد العودة من قطر حيث خسر أمام الأهلي المصري في كأس السوبر الأفريقي.

وكان من المفترض أن يلعب الجيش ثالث الترتيب برصيد 23 نقطة ضد الرجاء صاحب المركز الثالث وله 27 نقطة، غدًا الإثنين.

وقال الجيش في بيان: ”تستنكر مكونات نادي الجيش الملكي قرار العصبة الاحترافية لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الرجاء الرياضي المبرمجة، يوم غدٍ الإثنين، في خرق لقانون المنافسات الذي عممته الأندية والمرتبط بتبعات فيروس كورونا، وانعكاساته على المشهد الكروي“.

وتعجبت إدارة الجيش من قرار التأجيل قبل يوم واحد من إقامة المباراة.

وأضاف البيان: ”الفرق توصلت بدورية تنص على ضرورة خوض المباريات في موعدها، وأنها لا تعتبر تبعات فيروس كورونا قوة قاهرة تستوجب عدم خوض المباريات“.

وأشارت إدارة الجيش إلى اتفاقية الأندية، في 22 يونيو/ حزيران 2020، والتي نصت على أنه ”في حال تعذر على أي فريق خوض مباراة بسبب عدم امتلاكه الحد الأدنى من اللاعبين، أو لم يتمكن من الحضور إلى مكان إجراء المباراة بسبب قيود التنقل أو أسباب أخرى مرتبطة بعدوى كوفيد-19، فإن الفريق يعد خاسرًا في هذه المباراة بنتيجة 0/2، باستثناء الحالات الأخرى المتعلقة بالقوة القاهرة، وغير المرتبطة بعدوى كوفيد-19“.





وتسمح رابطة الدوري المغربي بإقامة المباراة إذا امتلك كل فريق 11 لاعبًا، من بينهم حارس مرمى، بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطيين.

وكانت رابطة الدوري قالت في بيان: ”في ظل المحافظة على صحة كل المتداخلين في هذه المباراة، وتطبيقًا للاحترازات الصحية المعتمدة من قبل السلطات المختصة، قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل المباراة السالفة الذكر و ستحدد موعدها لاحقًا“.

وكشفت الاختبارات، اليوم، عن إصابة عبدالإله مدكور بعدوى كوفيد-19.

وكان الرجاء البيضاوي أعلن إصابة لاعبه محمد الناهيري بفيروس كورونا خلال وجوده في قطر، ودخوله الحجر الصحي في أحد فنادق الدار البيضاء.

كما تم نقل المهاجم حميد أحداد، والقائد محسن متولي، إلى مستشفى بعد التأكد من إصابتهما بالمتحور أوميكرون.