إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

أعلن نادي الدحيل القطري اليوم الأحد إصابة لاعبه التونسي الدولي فرجاني ساسي بفيروس كورونا.

وسيبتعد فرجاني ساسي عن الملاعب أو التواجد مع فريق الدحيل لفترة بعد إصابته بكوفيد-19.

فيروس كورونا يبعد ساسي عن الفريق https://t.co/NEnvXqgooR pic.twitter.com/nM7Z3mSwfc — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) December 26, 2021

وفي بيان في موقعه على الإنترنت، قال الدحيل الذي خسر 2-1 أمام أم صلال أمس السبت: ”يفقد الفريق خدمات لاعبه فرجاني ساسي في الفترة القادمة بعد أن أكد الفحص الطبي الذي (خضع له) اللاعب قبل الانضمام لتدريبات الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في كأس العرب إصابته بكوفيد-19“.

وساهم ساسي في وصول المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب في الدوحة قبل أن يخسر 2-صفر أمام الجزائر البطلة.

وشهدت قائمة منتخب تونس التي تستعد لخوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها في الكاميرون خلال فترة 9 يناير وحتى 7 فبراير، مفاجأة كبرى باستبعاد فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة لبطولة الأمم الأفريقية، مع كل من منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

يذكر أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك المصري تحدث في تصريحات تلفزيونية أمس السبت عن إمكانية عودة فرجاني للفريق الأبيض.

وقال مرتضى: ”مفيش لاعب سيظل في النادي رغما عنه لأن عقده سينتهي، وكان هناك لاعبون كانوا ممكن يجددوا ولكن المناخ العام لم يكن سيجعله يجدد، مثلا هجوم قناة الزمالك على فرجاني ساسي أحد أسباب رحيله، ما حدث معه أجبره على الرحيل، ولا يجوز في مهنتنا أن نجلس مع اللاعب صباحا ويجد قناة النادي تهاجمه بشدة وكل هذه الأمور تؤثر على اللاعب بشدة“.

وعن عودة ساسي من جديد، قال المشرف العام على الكرة ”هو لاعب مفيد للغاية وأتواصل معه باستمرار وشال بطولات مع النادي وأدى اللي عليه على أكمل وجه، إذا كانت عودته ستفيد الزمالك سيعود وله رصيد كبير مع النادي، ساسي تعامل بشكل غير لائق لأنه كان يتم إرسال إنذارات على منزله، وهو كسب قضية للأسف على النادي بـ650 ألف يورو، وكان قال لي عمري ما سأتسبب في ضرر لنادي الزمالك وأنا تحت أمر النادي في أي حاجة وهو مفوض محاميه يحل الأمر بالطريقة التي ترضينا، وهو يريد حل الموضوع وأبدى حسن نية للتنازل عن أموال على الحكم في مقابل الحصول على مستحقاته التي لم يحصل عليها، وهي أقل بكثير من القضية التي كسبها، وأنا أشكره بالطبع“.