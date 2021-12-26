طبيب منتخب تونس يرد على تقارير رفض علي معلول اللعب ضد مصر في كأس العرب (فيديو)

حرص سهيل الشملي، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، الدفاع عن علي معلول، نجم نسور قرطاج والنادي الأهلي المصري، بعدما تعرض للهجوم خلال الأيام الماضية، حيث ترددت أقاويل بأنه رفض المشاركة في مواجهة تونس ضد مصر في دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، والتي أقيمت في قطر، مؤخرا؛ خوفا على شعبيته.

وعانى معلول من إصابة مع الأهلي قبل انطلاق كأس العرب، إلا أنه شارك في المباراة الافتتاحية ضد موريتانيا، ثم عاد للغياب لنفس الإصابة، قبل أن يشارك في المباراة النهائية.

وتم تداول تصريحات للصحفي التونسي حلمي الجبلاوي، حيث قال في تصريحات إذاعية إن ”معلول رفض اللعب أمام منتخب مصر حتى لا تتأثر شعبيته في مصر“.

وأضاف: ”معلول طلب من الجهاز الفني ألا يشارك أمام منتخب مصر رغم أنه كان جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة“.

وهو ما رد عليه طبيب منتخب تونس لنفس الإذاعة، مساء الأحد: ”لو كنا نفعل ما قاله البعض بأننا كنا نحضر معلول لمباراة السوبر الأفريقي فهذا شرف لنا، اللاعب لاعبنا وحضرناه في تونس وفخورون بفوزه باللقب واختياره أفضل لاعب في أفريقيا بمركزه“.

وأضاف: ”نحن كأطباء رياضيين لا نحب الإصابات العضلية، فالإصابات العضلية لا تفهمها بنسبة 100% ولا تعرف متى تقول إن هذا اللاعب يحتاج أسبوعا للتعافي أو 10 أيام“.

وتابع: ”معلول جاء بإصابة عضلية وتفاقمت، واستمرينا في متابعته تدريجيًا، وحتى لو لم يكن لديه مباراة السوبر فكنا سنصبر عليه أيضًا وسنترك الإصابة العضلية تأخذ وقتها وتلتئم نهائيًا ويعود اللاعب سليمًا 100%، في مثل هذه الإصابات اللاعب يجب أن يمر أولًا على العيادة الطبية ثم يدخل الملعب مع المعد البدني ثم يتدرب في حصص تجريبية، من أجل أن يحصل على الثقة في نفسه، وحينها يبدأ في المشاركة“.

وأشار طبيب منتخب تونس: ”الإصابة العضلية تحتاج أقل من 10 أيام أو 15 يومًا، ومعلول كان مصابًا بتمزق بالدرجة الأولى وموضعها لم يكن جيدًا، وهذا كان يحتاج لوقت أكثر من أجل التعافي“.

وأردف: ”منحنا معلول راحة من التدريبات بعد إصابته في لقاء موريتانيا، وكان جاهزًا لمباراة نصف النهائي أمام مصر، ولكن يجب في الإصابات العضلية منح اللاعب بعض الوقت في التدريبات الجماعية قبل إشراكه في المباريات، ولكن هذا لم يحدث معه، لذا تخوف من تكرار الإصابة حال مشاركته في اللقاء“.

واستطرد: ”عدم مشاركة معلول في مباراة مصر وتونس كانت نفسية، لم يكن جاهزًا من الناحية المعنوية بنسبة 100%، والمجازفة به كانت أمرًا غير جيد، وعندما رأينا الأمور تسير بشكل جيد، فضّلنا إراحته وتجهيزه للنهائي“.

واستطرد: ”إصاباته لم تكن كبيرة قبل لقاء موريتانيا، ولكنها تفاقمت بعد مشاركته، لكني أؤكد أنه كان جاهزًا لخوض ذلك اللقاء، وتدرب مع زملائه قبل تلك المواجهة، مع الإشارة إلى أن الإصابة القديمة كانت موجودة أيضًا“.

وأتم الشملي: ”المجازفة بمعلول أمام موريتانيا لم تكن اختصاص الجهاز الطبي، لا نجازف بأي لاعب، ومن المفترض أن اللاعب هو الذي يقول إن كان جاهزًا أم لا، ومن غير المعقول سنكون فائزين أمام موريتانيا برباعية ونذهب له ونجبره على المشاركة، هو من طلب اللعب وقال إنه بحالة جيدة“.

يذكر أن المنتخب التونسي كان قد فاز على مصر بهدف نظيف في الوقت القاتل من عمر مباراة نصف نهائي كأس العرب، ليتأهل نسور قرطاج إلى النهائي، ويخسرون أمام الجزائر بهدفين لهدف.