سبب وفاة سفيان لوكار لاعب فريق مولودية سعيدة الجزائري (فيديو)

أفادت ”وكالة الأنباء الجزائرية“، عن تفاصيل جديدة بشأن وفاة سفيان لوكار، لاعب نادي مولودية سعيدة، وذلك خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع نظيره جمعية وهران على ملعب ”الحبيب بوعقل“، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني الجزائري اليوم السبت.

وذكرت الوكالة في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، أن الحادث وقع في الدقيقة 26 من زمن المباراة، حيث اصطدم سفيان لوكار، البالغ 28 عاما، بحارس مرمى فريقه بن دولة، عندما حاول اللاعبان التصدي لكرة هوائية، ولكن لوكار تمكن من استئناف اللعب بفضل الإسعافات التي تلقاها من قبل الطاقم الطبي.

وأضاف التقرير، أن عودة لوكار إلى أرضية الملعب لم تستمر طويلا حيث سرعان ما سقط بمفرده على أرضية الملعب في الدقيقة الـ35 ما استدعى تدخل الطاقم الطبي من جديد حيث حاول مساعدته على استعادة وعيه ولكن دون جدوى، ما اضطره إلى نقله نحو المستشفى، حيث كان قد فارق الحياة في الطريق.

واضطر حكم المباراة إلى إيقاف اللقاء نتيجة لما حدث، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق مولودية سعيدة بهدف دون مقابل.

وعلى إثر سماع اللاعبين ما حدث لزميلهم، دخل لاعبو فريقي مولودية سعيدة وجمعية وهران في صدمة وحزن شديدين بعد تلقيهما نبأ وفاة سفيان لوكار، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر صدمة لاعبي الفريقين، وجلوسهم في الطرقات المؤدية إلى غرف خلع الملابس وهم غير مصدقين لما حدث لزميلهم، حيث دخلو افي نوبة بكاء هستيرية حزنا على وفاة قائد الفريق المفاجئة.

🔴#وهران| انعدام الامكانيات الخاصة بالاسعافات الأولية لدى الفرق الجزائرية جريمة في حق الرياضيين. المرحوم #سفيان_لوكار اصطدم بحارس فريقه الذي تم استبداله ، فيما المرحوم أكمل المباراة ليسقط بعدها دون إحتكاك مع أحد و يتوفى في الطريق للمستشفى. pic.twitter.com/YrgIzWot0w — ALGERIAN TAG 🇩🇿 (@alg_tag) December 25, 2021

وواجه فريق مولودية سعيدة نظيره جمعية وهران عصر اليوم السبت، على ملعب الحبيب بوعقل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من دوري الدرجة الثانية الجزائري، ولكن تم إلغاء المباراة بعد وفاة لوكار.

وانتقل اللاعب الجزائري سفيان لوكار، إلى جوار ربه في عمر لا يتجاوز الثلاثين عاما، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه على أرض الملعب.

وفي وقت سابق، توفى مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط العماني، متأثرًا بسقوطه قبيل انطلاق مباراة فريقه في الدوري المحلي، مع نادي السويق، عن عمر ناهز 27 عامًا.