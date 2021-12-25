رياضة

بكاء وانهيار لاعبي مولودية سعيدة بعد تلقيهم نبأ وفاة سفيان لوكار (فيديو)
تاريخ النشر: 25 ديسمبر 2021 16:31 GMT
تاريخ التحديث: 25 ديسمبر 2021 17:25 GMT

بكاء وانهيار لاعبي مولودية سعيدة بعد تلقيهم نبأ وفاة سفيان لوكار (فيديو)

دخل لاعبو فريقي مولودية سعيدة وجمعية وهران في صدمة وحزن شديدين بعد تلقيهما نبأ وفاة سفيان لوكار، لاعب نادي مولودية سعيدة، على أرض الملعب، بعد إصابته بأزمة

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

دخل لاعبو فريقي مولودية سعيدة وجمعية وهران في صدمة وحزن شديدين بعد تلقيهما نبأ وفاة سفيان لوكار، لاعب نادي مولودية سعيدة، على أرض الملعب، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وتوفي سفيان لوكار، يوم السبت، خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع نادي جمعية وهران على ملعب ”الحبيب بوعقل“، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني الجزائري.

وذكرت الصحف الجزائرية، أن سفيان لوكار تعرض لأزمة قلبية ليسقط على أرضية الملعب، لتسود بعدها حالة من الحزن الشديد بعد سماع خبر وفاة قائد المولودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر صدمة لاعبي الفريقين، وجلوسهم في الطرقات المؤدية لغرف خلع الملابس وهم غير مصدقين لما حدث لزميلهم، حيث دخلوا في نوبة بكاء هستيرية حزنا على وفاة قائد الفريق المفاجئة.

وواجه فريق مولودية سعيدة نظيره جمعية وهران عصر اليوم السبت، على ملعب الحبيب بوعقل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من دوري الدرجة الثانية الجزائري، ولكن تم إلغاء المباراة بعد وفاة لوكار.

وانتقل اللاعب الجزائري، إلى جواره ربه في عمر لا يتجاوز الثلاثين عاما، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه على أرض الملعب.

وفي وقت سابق، توفي مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط العماني، متأثرًا بسقوطه قبيل انطلاق مباراة فريقه في الدوري المحلي، مع نادي السويق، عن عمر ناهز 27 عامًا.

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