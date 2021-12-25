بكاء وانهيار لاعبي مولودية سعيدة بعد تلقيهم نبأ وفاة سفيان لوكار (فيديو)

دخل لاعبو فريقي مولودية سعيدة وجمعية وهران في صدمة وحزن شديدين بعد تلقيهما نبأ وفاة سفيان لوكار، لاعب نادي مولودية سعيدة، على أرض الملعب، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وتوفي سفيان لوكار، يوم السبت، خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع نادي جمعية وهران على ملعب ”الحبيب بوعقل“، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني الجزائري.

وذكرت الصحف الجزائرية، أن سفيان لوكار تعرض لأزمة قلبية ليسقط على أرضية الملعب، لتسود بعدها حالة من الحزن الشديد بعد سماع خبر وفاة قائد المولودية.

صدمة كبيرة وبكاء هستيري للاعبي فريق مولودية سعيدة الجزائري بعد وفاة زميلهم #لوكار_سفيان بسكتة قلبية مفاجئة في الملعب #إرم_نيوز #الجزائر #Algeria pic.twitter.com/z1VEojDGwO — إرم نيوز (@EremNews) December 25, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر صدمة لاعبي الفريقين، وجلوسهم في الطرقات المؤدية لغرف خلع الملابس وهم غير مصدقين لما حدث لزميلهم، حيث دخلوا في نوبة بكاء هستيرية حزنا على وفاة قائد الفريق المفاجئة.

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وواجه فريق مولودية سعيدة نظيره جمعية وهران عصر اليوم السبت، على ملعب الحبيب بوعقل، ضمن منافسات الجولة الـ 10 من دوري الدرجة الثانية الجزائري، ولكن تم إلغاء المباراة بعد وفاة لوكار.

وانتقل اللاعب الجزائري، إلى جواره ربه في عمر لا يتجاوز الثلاثين عاما، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه على أرض الملعب.

وفي وقت سابق، توفي مخلد الرقادي لاعب نادي مسقط العماني، متأثرًا بسقوطه قبيل انطلاق مباراة فريقه في الدوري المحلي، مع نادي السويق، عن عمر ناهز 27 عامًا.