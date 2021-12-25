وفاة سفيان لوكار لاعب مولودية سعيدة الجزائري إثر إصابته بأزمة قلبية في الملعب (فيديو)

توفي سفيان لوكار، قائد فريق مولودية سعيدة الجزائري، يوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية في ملعب مباراة فريقه ضد جمعية وهران.

وأظهرت العديد من الفيديوهات المتداولة من داخل الملعب، محاولات من الجهاز الطبي لإنعاش قلب اللاعب بعد تعرضه لسكتة قلبية لكن محاولاتهم لم تنجح، ليتوقف اللقاء بينما خيم الحزن على الملعب.

وفاة لاعب مولودية سعيدة الجزائري ( لوكار سفيان ) إثر سكتة قلبية في ملعب المباراة قبل قليل pic.twitter.com/V1UC7AvPI7 — Abdulaziz (@A24HD) December 25, 2021

وشددت قناة ”النهار“ الجزائرية، على أن اللاعب انتقل لجوار ربه في عمر لا يتجاوز الثلاثين عاما، بعد أن فشل الطاقم الطبي للفريقين في إنعاشه.

بينما أكدت قناة ”بي إن سبورتس“، وفقا لمراسلها، أن ”لوكار سقط بطريقة عادية في الملعب“، مؤكدين أن ”اللاعب مؤهل من الرابطة بملف طبي وكان في صحة جيدة“.

وظهرت الصدمة واضحة على وجوه اللاعبين في الطرقات المؤدية لغرف خلع الملابس.

إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة قائد مولودية سعيدة "لوكار سفيان"بسكتة قلبية بملعب الحبيب بوعقل بوهران..الله يرحمه برحمته الواسعة 😰🙏😰🙏 pic.twitter.com/HlxM8YgM69 — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) December 25, 2021

واستقبل جمعية وهران ضيفه مولودية سعيدة، اليوم، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من بطولة القسم الثاني، مجموعة “وسط – غرب”، قبل أن تتوقف المباراة بسبب الحادثة الأليمة.

وشهدت ملاعب الجزائر عدة وفيات للاعبين في أوقات سابقة، أبرزها قبل 6 أعوام، عندما فارق اللاعب الكاميروني إيبوسي الحياة، في نهاية مواجهة فريقه شبيبة القبائل مع الضيف اتحاد الجزائر.

وفجعت الأوساط الرياضية منذ يومين أيضا، بعد وفاة لاعب كرة القدم العماني، مخلد الرقادي، بعد بداية مباراة فريقه في الدوري العماني.

وبحسب تقارير إعلامية عمانية تعرض لاعب نادي مسقط، مخلد الرقادي، إلى نوبة قلبية حادة خلال تدريبات الإحماء لفريقه قبل انطلاق مباراة فريقه مع نادي السويق ضمن الجولة السادسة من دوري عمانتل لكرة القدم، ما أدى إلى وفاته لاحقا في المستشفى الذي نقل إليه.

وتوفي مخلد الرقادي، عن عمر ناهز 29 عاما، وكان مدافعا لناديي مسقط وفنجاء، وكان أيضا لاعبا في المنتخب الوطني العماني.