ماركا: الاتحاد الإسباني لم يعد عبدالصمد الزلزولي باستدعائه لمنتخب إسبانيا

أكدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتصل فعلا بالمغربي عبدالصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الشاب ليبلغه باهتمامه ليكون لاعبا دوليا في المستقبل دون أن يمنحه وعودا مؤكدة حول حمله القميص الإسباني.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن ضغوط من الاتحاد الإسباني على اللاعب المغربي بعد استدعائه من طرف البوسني وحيد حاليلوزيتش ضمن لائحة المنتخب المغربي الذي يشارك في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون بداية العام المقبل.

الاتحاد الإسباني يطالب عبدالصمد الزلزولي بعدم اللعب لمنتخب المغرب تمهيدا لضمه لتشكيلة "الماتادور" https://t.co/76hB7woPn0 pic.twitter.com/1PSWgebI5T — إرم سبورت (@EremSports) December 24, 2021

كما تحدثت مصادر إعلامية عن ضغوط من برشلونة لإقناع عبدالصمد الزلزولي بعدم المشاركة مع المنتخب المغربي في نهائيات أمم أفريقيا من أجل مستقبله داخل الفريق، حيث أصبح أحد اللاعبين الأساسيين تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز.

لكن صحيفة ”ماركا“ تحدثت أيضا عن أن اللاعب لا يحمل الجنسية الإسبانية وأنه قريب من الحصول عليها، ومن المنتظر أن تحسم في شهر كانون الثاني / يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عبدالصمد الزلزولي يحب أن يمثل منتخب المغرب لكنه حاليا يناقش برفقة مقربيه وعائلته العرض الإسباني المطروح على الطاولة.

رسميا.. استدعاء عبدالصمد الزلزولي لقائمة منتخب المغرب واستبعاد زياش https://t.co/Ha7cLzZmZR pic.twitter.com/z5MN8A9Git — إرم سبورت (@EremSports) December 23, 2021

كما ذكرت الصحيفة أن شبح منير الحدادي مهاجم إشبيلية والمنتخب المغربي حاليا قد يؤثر في القرار ويضع الشكوك حول عرض الاتحاد الإسباني الجديد، حيث أدت مشاركة مهاجم برشلونة السابق لدقائق برفقة منتخب إسبانيا في 2014 لحرمانه من تمثيل المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، واضطر الاتحاد المغربي لخوض معركة أدت لتغيير القوانين والسماح للاعب بتمثيل منتخب الجذور، وسيكون حاضرا في نهائيات كأس أفريقيا القادمة برفقة المنتخب المغربي، وقد شارك في 8 لقاءات دولية.

وكان وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، قد أكد أنه اتصل بعبدالصمد الزلزولي قبل دعوته للمنتخب المغربي وأن اللاعب أبدى سعادته بتمثيل منتخب بلاده.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير 2022 حتى 6 فبراير 2022.

ويلعب منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات غانا وجزر القمر والغابون.

وسبق أن نال منتخب المغرب لقب كأس أمم أفريقيا مرة وحيدة كانت عام 1976، علما أن منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة بفوزه باللقب 7 مرات، مقابل 5 للكاميرون، و4 لغانا، و3 لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو، ولقب لكل من زامبيا وتونس وجنوب أفريقيا والمغرب والكونغو والسودان وإثيوبيا.