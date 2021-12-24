استبعاد فرجاني ساسي من قائمة منتخب تونس في أمم أفريقيا.. وانضمام معلول والمثلوثي والجزيري

أعلن منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي قائمة ”نسور قرطاج“ التي تستعد لخوض غمار منافسات كأس الأمم الأفريقية، والمقرر لها في الكاميرون خلال فترة 9 يناير وحتى 7 فبراير.

المنتخب التونسي حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العرب بعد الخسارة من المنتخب الجزائري بهدفين دون رد.

وشهدت قائمة منتخب تونس مفاجأة كبرى باستبعاد فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق.

كما تم استبعاد فخر الدين بن يوسف مهاجم فريق بيراميدز من التشكيلة المنافسة في أمم أفريقيا.

وتواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي، وثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة لبطولة الأمم الأفريقية، مع كل من منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا.

وفيما يلي قائمة منتخب تونس:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد – فاروق بن مصطفى – أيمن دحمان – علي الجمل.

خط الدفاع: محمد دراجر – وجدي كشريدة – حمزة المثلوثي – بلال العيفة – منتصر الطالبي – علي معلول – علي العابدي – محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: عيسى بلال العيدوني – محمد علي بن رمضان – غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: حمزة رفيع – عصام الجبالي – سيف الدين الجزيري.

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانًا عن مسألة اختيار اللاعبين، وقال فيه إن المنتخب الوطني يشرع في التحضيرات يوم الأحد المقبل استعدادا لأمم أفريقيا.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

استعدادا لكأس إفريقيا.. المنتخب الوطني يشرع في التحضيرات يوم الأحد

يدخل المنتخب الوطني للأكابر، يوم الأحد 26 ديسمبر 2021، في تربص أول في العاصمة وسيتواصل إلى يوم 30 ديسمبر، وذلك استعدادا لمنافسات كأس إفريقيا للأمم التي ستنطلق يوم 9 يناير القادم، للتذكير فإن مباراة منتخبنا الوطني الأولى محددة ليوم 12 من نفس الشهر.

وستجري عناصرنا الوطنية كامل الحصص التدريبية اليومية في الملعب الفرعي برادس.

وقد وجه المدرب الوطني المنذر الكبير خلال هذا التربص الأول الدعوة إلى 18 لاعبا إلى حين انتهاء بقية العناصر من التزاماتها مع نواديها.

وسيعود المنتخب الوطني للتحضيرات يوم 1 يناير القادم، بعد تحديد القائمة النهائية للاعبين يوم 30 ديسمبر 2021 التي ستشارك في كأس إفريقيا.