عودة ياسين براهيمي وسفيان بن دبكة.. جمال بلماضي يعلن قائمة منتخب الجزائر لأمم أفريقيا

أعلن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، حامل لقب ”الكان“، القائمة النهائية للاعبين، والتي ستخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022، المزمع إقامتها في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

ويدخل منتخب الجزائر منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أيام من تحقيق كأس العرب 2021 على حساب تونس.

ويهدف منتخب الجزائر إلى الحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية الذي يحمل لقبه في آخر نسخة عام 2019.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات كل من جامبيا، وغانا، وسيراليون.

ومن أبرز مشاهد قائمة الجزائر التي ضمت 28 لاعبا، عودة ياسين براهيمي لاعب الريان القطري، وثنائي الترجي التونسي، إلياس شتي ومحمد الأمين توجاي.

كما شهدت القائمة توجيه الدعوة للاعب سفيان بن دبكة لاعب نادي الفتح السعودي، بعد تألقه رفقة منتخب المحليين خلال بطولة كأس العرب.

ولم تشهد القائمة مفاجآت باستثناء استبعاد هشام بوداوي وأحمد توبة رغم انضمامهما بانتظام للتشكيلة في الفترة الأخيرة.

ولم يشارك بوداوي لاعب نيس الفرنسي كثيرا في الفترة الماضية بسبب الإصابة كما استبعد رشيد غزال لاعب بشيكتاش التركي وفي المقابل انضم آدم وناس لاعب نابولي.

وفيما يلي القائمة الكاملة لمنتخب الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي، مصطفى زغبة، ألكسندر أوكيدجة.

الدفاع: عيسى ماندي، عبد القادر بدران، مهدي تاهرات، جمال بن العمري، محمد أمين توجاي، يوسف عطال، حسين بن عيادة، رضا حلايمية، رامي بن سبعيني، إلياس شتي.

الوسط: راميز زروقي، هاريس بلقبلة، سفيان بن دبكة، آدم زرقان، سفيان فيجولي، إسماعيل بن ناصر.

الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، سعيد بن رحمة، فريد بولاية، ياسين براهيمي، إسلام سليماني، بغداد بونجاح، محمد الأمين عمورة.

يذكر أن المنتخب الجزائري سيخوض مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي في الدوحة، الأولى أمام غامبيا في الأول من يناير المقبل، والثانية في الخامس من نفس الشهر أمام غانا، قبل السفر إلى الكاميرون بعد يومين من ذلك.