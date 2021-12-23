منتدى الدوريات العالمية يرفض سفر اللاعبين للمشاركة في أمم أفريقيا حتى 3 يناير

أرسل منتدى الدوريات العالمية خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف)، يقول فيه إنه لن يسمح للاعبين بترك أنديتهم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية حتى الثالث من يناير/ كانون الثاني.

وتجبر قواعد الفيفا الأندية على ترك لاعبيها للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بحلول 27 ديسمبر/ كانون الأول؛ أي قبل 13 يوما من انطلاق البطولة.

وقال منتدى الدوريات العالمية إن هذا التاريخ ”غير معقول وغير مناسب“ للكثير من الأندية واللاعبين المرتبطين بمباريات هذا الشهر.

وقال المنتدى، الذي يمثل أكثر من 40 مسابقة لدوري المحترفين، إنه أرسل خطابين للفيفا والكاف الشهر الماضي، لكنه لم يتلق أي رد، وإن أي عقوبة سيتم فرضها على الأندية لعدم تركها اللاعبين ستكون ”باطلة“.

وكتب جيروم برلوميتير الأمين العام للمنتدى في خطاب أرسله اليوم الخميس واطلعت عليه رويترز: ”كما هو موضح في رسالتنا التي لم يتم الرد عليها بتاريخ 19 نوفمبر، أي قبل أكثر من شهر، يجب تعديل لوائح الفيفا.

”نتيجة لذلك، ومن أجل التخفيف من تأثير القرارات على كأس الأمم الأفريقية، ستبدأ مغادرة اللاعبين في الثالث من يناير بالنسبة للأندية واللاعبين المرتبطين بمباريات قبل هذا التاريخ.

”سنعتبر أيضا أي عقوبة يفرضها الفيفا مسيئة وباطلة“.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين، بعد تجدد المخاوف بشأن جاهزية البلاد لاستضافة الحدث الرياضي الكبير، واحتمالات تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين والطواقم الفنية التي ستسافر إلى الكاميرون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن كأس أمم أفريقيا 2021 ستقام في موعدها المحدد في الكاميرون، في يناير وفبراير المقبلين.

وأفادت تقارير بأن الأندية الأوروبية الكبرى أوضحت موقفها بالفعل للاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، وقال اتحاد الأندية الأوروبية: ”فيما يتعلق بالبروتوكولات المعمول بها، على حد علمنا، لم يوفر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن بروتوكولًا طبيًا وتشغيليًا مناسبًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم“.

ومن المقرر أن تنطلق كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 9 يناير 2022 بمواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو، ثم إثيوبيا مع الرأس الأخضر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 فبراير.