رسميا.. استدعاء عبدالصمد الزلزولي لقائمة منتخب المغرب واستبعاد زياش

أعلن وحيد حاليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، استدعاء عبدالصمد الزلزولي نجم برشلونة الصاعد لقائمة منتخب المغرب التي ستخوض مباريات أمم أفريقيا الشهر المقبل.

وأعلن حاليلوزيتش، استبعاد حكيم زياش نجم تشيلسي من قائمته.

وجائت قائمة منتخب المغرب كالآتي:

حراسة المرمى

ياسين بونو (إشبيلية)

منير المحمدي ( هاتاي سبور)

أنس الزنيتي ( الرجاء)

الدفاع

غانم سايس ( وولفرهامبتون)

نايف أكرد (رين)

جواد اليميق ( بلد الوليد)

سامي ماي ( فيرنكفاروش هنغاريا)

أشرف حكيمي( باري سان جيرمان)

سفيان العكوش

أدم ماسينا (واتفورد)

سفيان شاكلا (لوڤين)

سفيان الكرواني (نيك نيمخن)

لاعبو الوسط

سفيان أمرابط (فيورنتينا)

أيمن برقوق (إينتراخت فرانكفورت)

فيصل فجر (سيفاس سبور)

عز الدين أوناهي

إلياس الشاعر ( كوينز بارك رينجرز)

عمران لوزا ( واتفورد)

سليم أملاح (سطاندار دولييج)

الهجوم

زكرياء أيو خلال ( أزد ألكمار)

-سفيان بوفال( أونجي )-

منير الحدادي (إشبيلية)

يوسف النصيري (إشبيلية)

ريان مايي( فيرينكفاروش)

أيوب الكعبي( هاتاي سبور )

عبد الصمد الزلزولي( برشلونة)

وقال خاليلوزيتش خلال مؤتمر صحفي لإعلان قائمة أسود أطلس :“نحن ذاهبون إلى الكاميرون لتحقيق إنجاز ما، وسنبذل قصارى جهدنا لإرضاء الجمهور“.

”هناك 10 منتخبات قوية، ضمنها 5 أو 6 قوية بينها طبعا المغرب“.