الأهلي يصعق الرجاء ويتوج بكأس السوبر الأفريقي

توج النادي الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، بعد فوزه 6-5 بركلات الترجيح على الرجاء البيضاوي المغربي، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في قطر، اليوم الأربعاء.

الأهلي لعب مباراة السوبر بعد أن توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي والعاشرة في تاريخه في يوليو تموز الماضي، بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بينما أحرز الرجاء لقب كأس الاتحاد الأفريقي على حساب شبيبة القبائل الجزائري في الشهر ذاته، ليلتقي الفريقان على لقب كأس السوبر.

تقدم حميد أحداد للرجاء في الدقيقة 12 بعد تلقيه تمريرة عرضية من عبد الإله مدكور، لم يحسن المدافع ياسر إبراهيم التعامل معها، ليسددها أحداد بسهولة في مرمى الحارس محمد الشناوي.

وأرسل معلول تمريرة عرضية ارتطمت بأحد مدافعي الرجاء، وسط مطالبة لاعبي الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وأطلق عبد الاله حافيظي تسديدة مباغتة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، مستغلا تقدم الشناوي عن مرماه لكنه تدارك الأمر.

وواصل الأهلي الضغط الهجومي في الشوط الثاني؛ من أجل إدراك التعادل، ودفع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بشريف وأيمن أشرف لزيادة الفاعلية الهجومية.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 72 بعد لمس الكرة ليد أحد مدافعي الرجاء، إثر تسديدة من بيرسي تاو الذي لم يستغل فرصة سهلة في الدقيقة 79، وفشل في السيطرة على الكرة.

ونجح البديل طاهر محمد طاهر في إدراك التعادل للأهلي في الدقيقة الأخيرة، بعد تمريرة عرضية رائعة من البديل الآخر محمد شريف، وضربة رأس من محمد مجدي (قفشة) تصدى لها الحارس، لترتد إلى بيرسي تاو الذي مرر إلى طاهر، ليضع الأخير الكرة في مرمى أنس الزنيتي حارس الرجاء.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للأهلي وفاز بنتيجة 6-5.

وسجل للأهلي في ركلات الترجيح التونسي علي معلول والمغربي بدر بانون والجنوب أفريقي بيرسي تاو وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق، فيما أحرز ركلات الرجاء محمد زريدة وزكريا الوردي ومروان هدهودي ومحمود بن حليب ومحسن متولي، وأهدر عبد الإله مدكور.