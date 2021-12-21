والي وهران يكرم الثلاثي يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وبن عيادة بميداليات ذهبية

كشفت صحيفة ”النهار“ الجزائرية أن والي وهران، سعيد سعيود، قرر تكريم ثلاثي أبناء المدينة من لاعبي منتخب الجزائر الأول، يوسف بلايلي، وبغداد بونجاح، وحسين بن عيادة، بمنحهم ميداليات من الذهب الخالص بعد تتويجهم ببطولة كأس العرب، التي أقيمت مؤخرا في قطر.

وأوضحت الصحيفة أنه سيكون هناك حفل تكريم في مراسم تليق بمقام الأبطال الثلاثة، حيث أمر والي وهران بإعداد ميداليات من الذهب الخالص، سيتم منحها للاعبين الثلاثة من طاقم منتخب الجزائر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الميداليات جرى صنعها من الذهب 22 قيراط، وهي تحمل على أحد وجهيها اسم ولقب اللاعب، ورقم قميصه، وفي أعلاها الجهة المانحة للميدالية“.

وأضافت: ”تم ربط كل ميدالية من الميداليات الثلاث بعقد يحمل الألوان الثلاثة الموجودة في علم الجزائر، وهي الأخضر، والأبيض والأحمر“.

وحظي منتخب الجزائر باستقبال شعبي وجماهيري في العاصمة الجزائرية، بعد التتويج بكأس العرب، حيث كشفت عدة فيديوهات عن اصطفاف الآلاف من المشجعين على مسافة قريبة من حافلة المنتخب الجزائري أثناء انتقالها من مطار الجزائر الدولي لقلب العاصمة؛ للاحتفال مع الجماهير بكأس العرب.

كما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، في قصر الشعب، بعثة منتخب الجزائر.

وقام تبون بتكريم شرف الدين عمارة رئيس الاتحاد الجزائري للعبة، ومجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين، ومساعد المدرب مصباح جمال، وكل اللاعبين يتقدمهم المخضرمان يوسف بلايلي وياسين براهيمي.

حديث #رئيس_الجمهورية مع بعض لاعبي #المنتخب_الوطني_المحلي خلال حفل استقبالهم بقصر الشعب pic.twitter.com/7OTKxM6sxn — ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) December 20, 2021

يذكر أن منتخب الجزائر توج بلقب بطولة كأس العرب 2021 بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره التونسي بهدفين دون مقابل في الأشواط الإضافية، بالمواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب ”البيت“، في نهائي البطولة التي استضافتها قطر، تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى في التاريخ.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ منتخب الجزائر التي ينجح فيها في التتويج بلقب بطولة كأس العرب التي انطلقت عام 1963، وحصد منتخب تونس لقب النسخة الأولى.