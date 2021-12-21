الأهلي: جاهزون لمواجهة الرجاء في كأس السوبر الأفريقي بكامل القوة الضاربة

سيواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا نظيره المغربي الرجاء البيضاوي بطل كأس الاتحاد الأفريقي في كأس السوبر القارية غدا الأربعاء بكامل قوته الضاربة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن الجهاز الفني للأهلي جاهزية كل اللاعبين للمشاركة في المباراة وعلى رأسهم الصفقات الست التي تم قيدها بالقائمة الأفريقية إضافة إلى أيمن أشرف الذي أصيب مع منتخب مصر بكأس العرب قبل عشرة أيام.

لقطات من تدريب الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي 📸🦅 🔥

⚫️ #السوبر_الإفريقي

🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/7J7eNEL9o1 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 20, 2021

ولم يتبق من المصابين سوى محمود متولي قلب الدفاع الذي لا يزال يكمل برنامج علاجه.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن ”فريقه جاهز تماما لخوض هذا التحدي“.

وأضاف لموقع النادي ”جاهزون بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين الدوليين وتعافي الجميع من الإصابات خاصة أحمد عبد القادر وأيمن أشرف“.

وأضاف ”المباراة ستكون قوية أمام فريق محترم يملك تاريخا مميزا وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يهتم بكل التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب“.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي بداية الموسم تم قيدها إلى جانب العائدين من الإعارة، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات عديدة ويمثل إضافة قوية للفريق.

وقام الأهلي بتسجيل ستة لاعبين في القائمة الأفريقية لمواجهة الرجاء، وهم: بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وحسام حسن، وأحمد عبد القادر، وكريم فؤاد، وعمار حمدي.

وقال مدير الكرة إن محمود الخطيب رئيس النادي الذي يقود بعثة الأهلي وجه رسالة مهمة للاعبين أكد خلالها ضرورة الالتزام والتركيز من أجل الفوز باللقب وإسعاد الجماهير مشيرا إلى أن لاعبي الأهلي دائما على قدر المسؤولية ولديهم ما يكفي من الإصرار لحصد اللقب.

وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسعى للفوز بكل البطولات، ويهمه تحقيق الأرقام القياسية، وكذلك السعي نحو استعادة لقب النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم، ولكن في الوقت ذاته يتم التعامل مع كل مرحلة بشكل مستقل.

من جانبه أكد أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس المرمى بعد أن حصل على راحة من التدريبات للاستشفاء.

وقال أبو عبلة لموقع الأهلي ”الشناوي سليم تماما، ولا يشكو من أي إصابة أو إجهاد بعد عودته من المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب“.

عودة قائد فريقنا للتدريبات 📸🦅❤️ pic.twitter.com/2jrMnNJZ3H — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 20, 2021

وأوضح أن الشناوي خضع لفحوصات طبية فور الانضمام إلى البعثة، وقام الجهاز الفني بمنحه راحة مع بقية اللاعبين الدوليين للتخلص من الإجهاد.

وقال طبيب الأهلي إن أيمن أشرف شارك بشكل طبيعي في مران الفريق بالكامل يوم الاثنين بعد أن اجتاز برنامج العلاج الطبيعي خلال الأيام الماضية عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال مشاركته بكأس العرب.