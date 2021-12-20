باتريس موتسيبي: كأس أمم أفريقيا في موعدها

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن كأس أمم أفريقيا 2021 ستقام في موعدها المحدد في الكاميرون، في يناير وفبراير المقبلين.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين، بعد تجدد المخاوف بشأن جاهزية البلاد لاستضافة الحدث الرياضي الكبير، واحتمالات تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين والطواقم الفنية التي ستسافر إلى الكاميرون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

رويترز: الشكوك تحوم حول كأس أمم أفريقيا مع سفر موتسيبي للكاميرون https://t.co/srCW6jVMBV pic.twitter.com/fZN4WGBKtY — إرم سبورت (@EremSports) December 20, 2021

وقال موتسيبي في تصريحات اليوم الإثنين: ”سأكون في الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية يوم 7 يناير“.

وأفادت تقارير أن الأندية الأوروبية الكبرى قد أوضحت موقفها بالفعل للاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، وقال اتحاد الأندية الأوروبية: ”فيما يتعلق بالبروتوكولات المعمول بها، على حد علمنا، لم يوفر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن بروتوكولًا طبيًا وتشغيليًا مناسبًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم“.

ومن المقرر أن تنطلق كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 9 يناير 2022 بمواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو، ثم أثيوبيا مع الرأس الأخضر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 فبراير.

🇩🇿 Algeria

🇧🇫 B. Faso

🇨🇲 Cameroon

🇨🇻 C. Verde

🇰🇲 Comoros

🇨🇮 C. d'Ivoire

🇪🇬 Egypt

🇬🇶 E. Guinea

🇪🇹 Ethiopia

🇬🇦 Gabon

🇬🇲 Gambia

🇬🇭 Ghana

🇬🇳 Guinea

🇬🇼 G. Bissau

🇲🇼 Malawi

🇲🇱 Mali

🇲🇷 Mauritania

🇲🇦 Morocco

🇳🇬 Nigeria

🇸🇳 Senegal

🇹🇳 Tunisia

🇸🇩 Sudan

🇿🇼 Zimbabwe

🇧🇯 or 🇸🇱#TotalAFCON 🏆 pic.twitter.com/vw9BzfSCgs — CAF (@CAF_Online) March 31, 2021

والأسبوع الماضي، أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أمينه العام فيرون موسينجو- أومبا لحث الكاميرون على سرعة الانتهاء من أعمال البناء في الملعب الأولمبي في ياوندي الذي من المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية، في التاسع من يناير، والمباراة النهائية يوم 6 فبراير.

وكان من المقرر في البداية أن تستضيف الكاميرون كأس الأمم الأفريقية 2019، لكن البطولة نُقلت إلى مصر عندما وجد الكاف أن الكاميرون لم تكن جاهزة لاستضافة الحدث.

كما كان من المقرر أن تقام كأس الأمم الأفريقية عام 2021، لكن تم تأجيلها لمدة عام، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي قرعة كأس أمم أفريقيا:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، أثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الغابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، سيراليون، غينيا الإستوائية، ساحل العاج.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، غامبيا.

ومنتخب مصر هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، ثم الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا وحصد اللقب 4 مرات، مقابل 3 ألقاب لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو.