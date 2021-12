باتريس موتسيبي: كأس أمم أفريقيا في موعدها

أكد الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن كأس أمم أفريقيا 2021 ستقام في موعدها المحدد في الكاميرون، في يناير وفبراير المقبلين.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين، بعد تجدد المخاوف بشأن جاهزية البلاد لاستضافة الحدث الرياضي الكبير، واحتمالات تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين والطواقم الفنية التي ستسافر إلى الكاميرون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال موتسيبي في تصريحات اليوم الإثنين: ”سأكون في الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية يوم 7 يناير“.

وأفادت تقارير أن الأندية الأوروبية الكبرى قد أوضحت موقفها بالفعل للاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، وقال اتحاد الأندية الأوروبية: ”فيما يتعلق بالبروتوكولات المعمول بها، على حد علمنا، لم يوفر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن بروتوكولًا طبيًا وتشغيليًا مناسبًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم“.

ومن المقرر أن تنطلق كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 9 يناير 2022 بمواجهة الكاميرون مع بوركينا فاسو، ثم أثيوبيا مع الرأس الأخضر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 6 فبراير.

🇩🇿 Algeria

🇧🇫 B. Faso

🇨🇲 Cameroon

🇨🇻 C. Verde

🇰🇲 Comoros

🇨🇮 C. d'Ivoire

🇪🇬 Egypt

🇬🇶 E. Guinea

🇪🇹 Ethiopia

🇬🇦 Gabon

🇬🇲 Gambia

🇬🇭 Ghana

🇬🇳 Guinea

🇬🇼 G. Bissau

🇲🇼 Malawi

🇲🇱 Mali

🇲🇷 Mauritania

🇲🇦 Morocco

🇳🇬 Nigeria

🇸🇳 Senegal

🇹🇳 Tunisia

🇸🇩 Sudan

🇿🇼 Zimbabwe

🇧🇯 or 🇸🇱#TotalAFCON 🏆 pic.twitter.com/vw9BzfSCgs

— CAF (@CAF_Online) March 31, 2021