لسعد الشابي لـ"إرم نيوز": الأهلي المصري يشبه بايرن ميونخ.. ورحيل سفيان رحيمي ومالانغو هز الرجاء (حوار)

يخوض الرجاء المغربي مواجهة صعبة ضد منافسه الأهلي المصري، يوم الأربعاء المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وتحدث المدرب التونسي لسعد الشابي المدير الفني السابق للرجاء، في حواره مع شبكة (إرم نيوز)، حول رؤيته لهذه المباراة، وتحليله لأسلحة الفريقين، والعديد من الأمور الأخرى خلال هذه السطور:

-ما توقعاتك لمباراة السوبر الأفريقي بين الرجاء والأهلي؟

نتحدث هنا عن مواجهة نهائي وكلاسيكو شمال أفريقي بين فريقين كبيرين، وفي وجهة نظري أن فرص الفوز متساوية بين الأهلي والرجاء.

-ألا ترى أفضلية للأهلي على حساب الرجاء في ظل دعم صفوفه بلاعبين أصحاب خبرات؟

الرجاء فريق المباريات الكبرى، ربما يسير بخطى متذبذبة في بعض البطولات، لكنه في اللقاءات الكبرى يستطيع الصمود وينافس بقوة ويحاول اقتناص الألقاب.

-ولكن الرجاء لديه مدرب جديد وهو البلجيكي مارك فيلموتس بعد قرار رحيلك، هل سيكون الاستقرار في صالح الأهلي؟

بالفعل معك الحق في هذه النقطة، فيلموتس يطبق طريقة لعب جديدة ومختلفة عما كان يلعب الرجاء معي، وهو أمر ربما يؤثر بالسلب على الفريق؛ خاصة أن النتائج لم تكن جيدة، فالفريق خسر بالدوري أمام آسفي وفاز بلقاءين، ويبدو أن اللاعبين لم يهضموا الخطة بأفضل صورة.

الكاف يرفض طلب الرجاء تأجيل موعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي https://t.co/m4larsiC04 pic.twitter.com/LlstqKC0F2 — إرم سبورت (@EremSports) December 8, 2021

-هل يدفع الرجاء ثمن رحيل الثنائي بن مالانغو وسفيان رحيمي لدوري أدنوك؟

بالطبع رحيل هذا الثنائي هز الرجاء، مالانغو ورحيمي سجلا 35 هدفا في الموسم الماضي ويعيشان حالة من التألق في الإمارات، سواء مع الشارقة أو العين على الترتيب، ولكن الرجاء استقدم لاعبا مميزا في خط الهجوم وهو حميد أحداد مهاجم الزمالك، وأكثر ما يثير مخاوف الرجاء في رأيي تغيير خطة اللعب مع فيلموتس.

-هل تلقي بطولة كأس العرب بظلالها على أجواء السوبر الأفريقي؟

أعتقد أنها ستزيد من صعوبة اللقاء؛ فالجميع سيسعى لتعويض جماهيره ببطولة جديدة سواء لاعبو الأهلي الذين شاركوا مع منتخبات مصر وتونس والمغرب، وأيضا ثلاثي الرجاء الذي شارك مع منتخب المغرب، لكن على صعيد الإجهاد البدني يبقى الأمر مؤثرا بعض الشيء مع توالي اللقاءات.

-ما تقييمك لتجربة المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري؟

موسيماني مدرب كبير أكد للجميع أنه من أفضل مدربي قارة أفريقيا، فتتويجاته تتحدث عنه بفوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، سواء مع الأهلي أو صن داونز الجنوب أفريقي، لكن الحقيقة أنه محظوظ بالعمل مع رئيس نادٍ بقيمة محمود الخطيب.

ميرور: الأهلي المصري يثير أزمة في ليفربول وباقي أندية الدوري الإنجليزي https://t.co/8kxwZwj9E7 pic.twitter.com/jMsdH8PNSZ — إرم سبورت (@EremSports) December 12, 2021

-هل كون الخطيب أسطورة كروية يسهل مهمة موسيماني؟

بكل تأكيد، الأهلي يشبه بايرن ميونخ الألماني في هذه النقطة؛ فالخطيب رئيس ناد وأسطورة كروية، وهو ما يسهل مهمة موسيماني مثلما يحدث في العملاق البافاري بتولي العديد من أساطير النادي مقاليد الأمور، مثل بيكنباور وهونيس ورومينيغه.

-ماذا عن التونسي علي معلول نجم الأهلي المصري؟

معلول لاعب رائع وكبير ويقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر، وأتمنى بقاءه مع الأهلي.

-ما تقييمك لمشاركة منتخب تونس في كأس العرب؟

بصراحة، منتخب تونس لم يستعد جيدا لبطولة كأس العرب، وتأثر بالعديد من الإصابات بجانب غياب المحترفين خاصة وهبي الخزري.

-هل تتوقع تأهل منتخب تونس إلى نهائيات كأس العالم 2022؟

بالطبع، أنا متفائل جدا، فالمنتخب التونسي رغم كل الصعوبات حل وصيفا لكأس العرب، ولديه العديد من عناصر الخبرة واللاعبين الموهوبين، وأتوقع تواجده في قطر العام المقبل.