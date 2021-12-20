رويترز: الشكوك تحوم حول كأس أمم أفريقيا مع سفر موتسيبي للكاميرون

تحوم شكوك حول نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في الكاميرون، في يناير كانون الثاني المقبل، بعد تجدد المخاوف بشأن جاهزية البلاد لاستضافة الحدث الرياضي الكبير مع سفر رئيس الاتحاد الأفريقي (الكاف) باتريس موتسيبي إلى ياوندي لإجراء محادثات.

وقررت اللجنة التنفيذية في الكاف، يوم الأحد، المضي قدما في إقامة البطولة التي يتنافس فيها 24 منتخبا، شريطة حصول موتسيبي على ضمانات من الكاميرون بشأن جاهزيتها.

"بي إن سبورتس": كاف يعقد اجتماعا لمناقشة إمكانية تأجيل أمم أفريقيا بالكاميرون https://t.co/11WhFlUjsj pic.twitter.com/hcd88q4Nyo — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وثارت مخاوف بشأن ضعف القدرات التنظيمية وعدم اكتمال أعمال البناء في مرافق وملاعب، واحتمالات تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من اللاعبين والطواقم الفنية التي ستسافر إلى الكاميرون، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت مصادر لرويترز، إن عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية طالبوا بتأجيل البطولة لكن الغالبية صوتوا لإعطاء موتسيبي مهلة للسفر وإجراء مباحثات عاجلة مع الحكومة الكاميرونية.

وقال موتسيبي للصحفيين في ياوندي، اليوم الإثنين: ”نحن واضحون فيما يتعلق بالتزامنا بإنجاح كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، وأثق أنه بعد اجتماعاتنا اليوم وغدا، يمكننا الخروج من هنا ومنح أفريقيا والعالم الشعور بالثقة“.

بعد شائعات التأجيل: الكاف يحث الكاميرون لإسراع وتيرة الإعداد لكأس الأمم الأفريقية https://t.co/KaTArPKJlb pic.twitter.com/MgkDnNkN5H — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

وفي الأسبوع الماضي، أرسل الكاف أمينه العام فيرون موسينجو- أومبا لحث الكاميرون على سرعة الانتهاء من أعمال البناء في الملعب الأولمبي في ياوندي المقرر أن يستضيف المباراة الافتتاحية، في التاسع من يناير كانون الثاني، وأيضا النهائي في السادس من فبراير شباط.

لكن تم إبلاغ اجتماع اللجنة التنفيذية، يوم الأحد، بأن هناك احتمالات كبيرة لفشل البطولة؛ حيث لم تكتمل أعمال البناء لعدم حصول المقاولين على مستحقات، مع عدم كفاية مرافق الإقامة والتدريب للمنتخبات الـ24 المشاركة، واستقالة العديد من العاملين البارزين في اللجنة المنظمة.

وكان من المقرر في البداية أن تنظم الكاميرون النهائيات في 2019، لكن البطولة نقلت إلى مصر عندما وجد الكاف أن الدولة الواقعة في وسط أفريقيا لم تكن جاهزة.

ثم تسلمت الكاميرون بطولة 2021، والتي تأجلت منذ ذلك الحين لمدة 12 شهرا؛ بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الكاف، الأسبوع الماضي، إنه سيستعين بمختبره الخاص متجاوزا مرافق الرعاية الصحية المحلية لإجراء فحوص للاعبين خلال البطولة.

وتشعر الأندية الأوروبية التي يحترف بها معظم اللاعبين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية، بالقلق إزاء ترتيبات الرعاية الصحية مع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون).