لعدم حضور إنييمبا.. نادي الاتحاد الليبي يعلن تأهله لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية

أعلن نادي الاتحاد الليبي، اليوم الأحد، تأهله إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب منافسه إنييمبا النيجيري، رغم عدم لعب المباراة.

وكان من المُقرر أن يستضيف نادي الاتحاد منافسه إنييمبا، على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 (مكرر) من كأس الكونفدرالية الأفريقية، علمًا بأنه تم تأجيل مباراة الذهاب في نوفمبر الماضي.

ويعود سبب تأجيل المباراة لعدم السماح للنادي النيجيري بدخول تونس، لعدم تلقي بعثة الفريق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولعبت مباراة الإياب قبل مباراة الذهاب، وانتهت بفوز إنييمبا 2/0 سجلهما صادق أبو بكر أدامو، وفيكتور مباوما، في الدقيقتين 21 و34.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب، اليوم الأحد، لكن لم يحضر لاعبو إنييمبا إلى ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، ليعلن نادي الاتحاد تأهله إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر نادي الاتحاد، مقطع فيديو يُظهر وصول اللاعبين إلى الملعب، دون أن يصل الفريق النيجيري.

ثم نشر نادي الاتحاد خطابًا أرسله الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يؤكد من خلاله رفض طعن إنييمبا بتأجيل المباراة، والتأكيد على إقامتها في موعدها.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يعلن موقفه من المباراة، وموقف الاتحاد من التأهل لدور المجموعات.

وتأهل إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية أندية: نهضة بركان المغربي، والمصري البورسعيدي، وبيراميدز المصري، والأهلي طرابلس الليبي، وشبيبة الساورة الجزائري، والنادي الصفاقسي التونسي، وكوتون سبورت الكاميروني، وسيمبا التنزاني، وأوثو دويو من الكونغو، ومازيمبي من جمهورية الكونغو، وأسيك ميموزا من ساحل العاج، وجيندارميري ناشونال من النيجر، وزاناكو من زامبيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة شبيبة القبائل الجزائري وضيفه رويال ليوبار من إيسواتيني.

وكان من المفترض أن تقام المباراة غدا الإثنين، يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بخسارة شبيبة القبائل 0/1.

ولم يذكر شبيبة القبائل سبب تأجيل المباراة، لكن يبدو أن الأمر مرتبط بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الرجاء الرياضي المغربي قد نال لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي بعد الفوز 2/1 على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية.