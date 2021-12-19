طارق دياب يرد على منشور حفيظ دراجي الذي أغضب التونسيين (صورة)

رد طارق دياب نجم المنتخب التونسي السابق؛ محلل شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“، على زميله في الشبكة نفسها، المعلق الجزائري في القناة حفيظ دراجي، الذي قام بنشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك وكأنه يسخر بها من لاعبي سور قرطاج.

وكان قد نشر دراجي صورة من مباراة تونس والجزائر في نهائي كأس العرب 2021 يظهر فيها سقوط نجوم المنتخب التونسي أرضًا متألمين تحت عنوان ”محارب الصحراء مر من هنا“.

وقام دياب بإعادة نشر الصورة وغرد قائلا: ”شكرا على حسن أخلاقك واحترامك لزملائك يا حفيظ وألف مبروك للمنتخب الجزائري“.

شكرا على حسن أخلاقك واحترامك لزملائك يا حفيظ والف مبروك للمنتخب الجزائري pic.twitter.com/UuuymutLeG — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) December 19, 2021

وأثار المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي غضب الجمهور التونسي، بعد نشره صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، اعتبرها المشجعون استهزاءً منه بالمنتخب التونسي لكرة القدم.

وأثارت التدوينة غضبا واسعا في تونس، وتم اعتبارها استفزازا وتهجما على المنتخب التونسي لكرة القدم.

وتوجت الجزائر بلقب النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم ”قطر 2021“ عقب تغلبها على تونس بهدفين دون رد، بعد التمديد، السبت، في نهائي جمع المنتخبين على أرض إستاد ”البيت“ المونديالي.

ولجأ المنتخبان إلى خوض شوطين إضافيين، شهد الأول منها تسجيل الجزائر هدف النهائي الأول، والذي جاء بعد هجمة منظمة أنهاها أمير سعيود بتسديدة غاية في الروعة سكنت الجهة اليسرى لمرمى معز حسن.

وحاول عناصر المنتخب التونسي تدارك الموقف بضغط هجومي رهيب، تمكن الدفاع الجزائري ومن خلفه الحارس المخضرم رايس مبولحي من مواجهته والحفاظ على شباك ”محاربي الصحراء“ نظيفة إلى أن أمن ياسين إبراهيمي فوز منتخب بلاده بهدف ثان جاء مع اللحظات الأخيرة، ليُعين الجزائر على حصد لقبها الأول في البطولة.

يذكر أن تونس قد نالت لقب كأس العرب في مناسبة وحيدة كانت عام 1963 في النسخة الأولى من البطولة العربية.

وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بـ4 ألقاب، يليه السعودي بلقبين، وكل من مصر، المغرب وتونس بلقب واحد.

ولقي شخصان مصرعهما وأصيب عشرات آخرون، يومي السبت والأحد، في حوادث مختلفة في مدن الجزائر، خلال احتفالات فوز المنتخب بكأس العرب.

جاء ذلك في بيان لقوات الدفاع المدني، تضمن حصيلة تدخلاتها، عقب احتفالات شعبية عارمة بعدة مدن.