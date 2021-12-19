تقارير: مجموعة "سيتي جروب" ترغب في شراء أسهم بفريق حسنية أغادير المغربي

ذكرت تقارير إعلامية أن مجموعة ”سيتي جروب“ التابعة لمجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية وللاستثمار تتفاوض مع فريق حسنية أغادير لشراء نسبة مهمة من أسهمه وتضيفه لمجموعة الأندية التي تملكها في جميع أنحاء العالم.

وكان محمد علي بوحجرة نائب رئيس حسنية أغادير المغربي قد أكد في تصريحات إعلامية أن هناك اتصالات ومفاوضات مع مجموعة سيتي غروب لشراء حصة مهمة من أسهم شركة حسنية أغادير وأن المفاوضات حققت تقدما كبيرا.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم وفي إطار مشروع تطوير الأندية المغربية قد وضع قوانين جديدة تجبرها على التحول لشركات في أفق فتح باب الاستثمار في كرة القدم المغربية أمام رجال أعمال وشركات مغربية وأجنبية.

وفي حال نجاح المفاوضات بين شركة ”سيتي جروب“ وفريق حسنية أغادير المغربي سيكون أول فريق في قارة أفريقيا، بعد امتلاك الشركة لأندية في قارات أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

"سيتي جروب" تحقق إنجازا جديدا بتأهل نيويورك سيتي لنهائي الدوري الأمريكي https://t.co/iTVeNhxeQ2 pic.twitter.com/XAHYD2z6as — إرم سبورت (@EremSports) December 5, 2021

ويعتبر حسنية أغادير المغربي من الأندية التاريخية في المغرب حيث تأسس سنة 1946 وتوج بلقب الدوري المغربي مرتين.

ويعاني الفريق هذا الموسم في الدوري الاحترافي المغربي حيث يحتل المركز 14 برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مراكز النزول بعد 13 جولة ويعيش أزمة مالية.

في عام 2013 تأسست ”سيتي جروب“ لكرة القدم المالكة للأعمال التجارية المتعلقة باللعبة في عدة مدن حول العالم، بما في ذلك أندية وأكاديميات وشركات التسويق الرياضي، بهدف زيادة العمل في صناعة كرة القدم داخل وخارج الملعب، والعثور على أفضل المواهب الكروية وتطويرها.

وفي العام التالي انطلقت المجموعة بشكل عملي، عن طريق ضم نادي نيويورك سيتي إلى مانشستر سيتي، ثم توسعت سريعا بضم أندية جديدة تحت رايتها، ليبلغ عددها 11 في الوقت الحالي.

واستحوذت مجموعة أبوظبي للاستثمار، المملوكة للشيخ منصور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، على نادي مانشستر سيتي عام 2008، واستثمرت فيه بشكل ذكي ليتحول سريعا من ناد متخم بالديون إلى أحد عمالقة الدوري الممتاز بشكل خاص وأوروبا بشكل عام.

ويملك الشيخ منصور بن زايد، فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وعدة أندية أجنبية أخرى ضمن مجموعة ”سيتي جروب“ بينها نيويورك سيتي وكذلك مومباي سيتي، الذي توج أيضا بلقب الدوري الهندي الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على موهون بنتيجة 2-1، في المباراة النهائية من البطولة في مارس/آذار الماضي، والجزيرة بطل دوري أدنوك الإماراتي.

وتضم المجموعة حاليا أندية مانشستر سيتي ونيويورك سيتي وملبورن سيتي الأسترالي ويوكوهاما مارينوس الياباني ومونتيفيديو سيتي الأوروغواياني وجيرونا الإسباني وسيشوان الصيني ومومباي سيتي الهندي ولوميل البلجيكي وتروا الفرنسي، بجانب بوليفار البوليفي الذي أصبح أول ناد شريك لمجموعة سيتي.