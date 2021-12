جماهير الجزائر تصطدم بالشرطة الفرنسية في الشانزليزيه خلال الاحتفال بلقب كأس العرب (فيديو)

تحدت الجماهير الجزائرية في باريس قرار السلطات الأمنية بعدم الاحتفال في الشانزليزيه بقلب المدينة، بعد تتويج منتخب بلادها بلقب كأس العرب 2021 على حساب المنتخب التونسي، مساء السبت، واحتفلت باللقب رافعة أعلام بلدها وأطلقت الألعاب النارية.

وكانت السلطات الأمنية في باريس قد أغلقت الشارع الشهير أمام الجماهير الجزائرية والتونسية قبل النهائي العربي ومنعت دخولهم إليه من أجل الحفاظ على سلاسة المرور وتواجد السياح والمواطنين، ولتفادي المشاكل السابقة التي شهدتها أحياء باريس بسبب احتفالات الجماهير العربية المغربية والجزائرية خصوصا بنتائج منتخبات بلدانها الأصلية.

وبدأت احتفالات الجماهير الجزائرية في حي ”la Goutte d’or“ في الدائرة الثامنة عشرة في باريس لكونه يشهد كثافة سكانية جزائرية، ورفعت الجماهير الأعلام وأطلقت الألعاب النارية.

وقال مشجع لصحيفة ”لوبريزيان“ الفرنسية: ”لسنا هنا من أجل رياض محرز أو من أجل أي لاعب، نحن هنا من أجل الجزائر ومن أجل العلم الجزائري، طالما الجزائر تلعب فنحن خلفها مهما كانت التشكيلة التي لعبت اللقاء“.

واعتبر أحد المشجعين أن الفوز بكأس العرب أقوى مثل الفوز بلقب أمم أفريقيا، وقال: ”إنه لقب قوي مثل الفوز بكأس أفريقيا“.

وتحدت الجماهير الجزائرية قرار السلطات الأمنية في باريس واقتحمت شارع الشانزليزيه، رغم تحذير قوات الشرطة للمشجعين بمغادرة المكان.

واقتحمت الجماهير الحواجز الأمنية رافعة الأعلام الجزائرية وأطلقت الألعاب النارية، ما دفع الشرطة للتدخل وتوجيه اتهامات لعدة أشخاص، كما اعتقلت بعض المشجعين ووجهت إنذارات بلغت 130 بتهمة عدم الامتثال لقرار منع دخول الشانزليزيه.

Clashes break out between police and Algerian fans amid Arab Cup win celebrations in Paris#Paris #France #Algeria #ArabCup pic.twitter.com/4RbbRG8hoY

— Ruptly (@Ruptly) December 18, 2021